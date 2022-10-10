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В Днепропетровске и Житомирской и Киевской областях прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
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В Днепропетровске и Житомирской и Киевской областях прогремели взрывы
В Днепропетровске и Житомирской и Киевской областях прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
В Днепропетровске и Житомирской и Киевской областях прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:13
2022-10-10T13:32
в мире
днепропетровск
киевская область
житомирская область
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города."Сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской области. В Киевской области работает ПВО", — сообщает агентство УНИАН в Telegram-канале."Еще возможны прилеты &lt;...&gt; Находитесь в укрытиях", — написал мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале.
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в мире, днепропетровск, киевская область, житомирская область
В мире, Днепропетровск, Киевская область, Житомирская область
09:13 10.10.2022 (обновлено: 13:32 10.10.2022)
 
В Днепропетровске и Житомирской и Киевской областях прогремели взрывы

СМИ и местные власти сообщили о взрывах в Днепропетровске, Житомирской и Киевской областях

© Фото : Евгений ЖилинЗдание Горсовета в городе Днепр
Здание Горсовета в городе Днепр - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Евгений Жилин
Здание Горсовета в городе Днепр . Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города.
"Сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской области. В Киевской области работает ПВО", — сообщает агентство УНИАН в Telegram-канале.
"Еще возможны прилеты <...> Находитесь в укрытиях", — написал мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
08:42
В центре Киева прогремели взрывы
 
В миреДнепропетровскКиевская областьЖитомирская область
 
 
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