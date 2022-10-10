https://ria.ru/20221010/ukraina-1822702046.html

В Днепропетровске и Житомирской и Киевской областях прогремели взрывы

В Днепропетровске и Житомирской и Киевской областях прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022

В Днепропетровске и Житомирской и Киевской областях прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:13

2022-10-10T09:13

2022-10-10T13:32

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житомирская область

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города."Сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской области. В Киевской области работает ПВО", — сообщает агентство УНИАН в Telegram-канале."Еще возможны прилеты <...> Находитесь в укрытиях", — написал мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822695526.html

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровск, киевская область, житомирская область