https://ria.ru/20221010/ukraina-1822702046.html
В Днепропетровске и Житомирской и Киевской областях прогремели взрывы
В Днепропетровске и Житомирской и Киевской областях прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
В Днепропетровске и Житомирской и Киевской областях прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:13
2022-10-10T09:13
2022-10-10T13:32
в мире
днепропетровск
киевская область
житомирская область
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города."Сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской области. В Киевской области работает ПВО", — сообщает агентство УНИАН в Telegram-канале."Еще возможны прилеты <...> Находитесь в укрытиях", — написал мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822695526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, киевская область, житомирская область
В мире, Днепропетровск, Киевская область, Житомирская область
09:13 10.10.2022 (обновлено: 13:32 10.10.2022)
В Днепропетровске и Житомирской и Киевской областях прогремели взрывы
СМИ и местные власти сообщили о взрывах в Днепропетровске, Житомирской и Киевской областях