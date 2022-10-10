https://ria.ru/20221010/ugrozy-1822769597.html
В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина
В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина - РИА Новости, 10.10.2022
В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина
Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, с учетом всех угроз, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:51
2022-10-10T12:51
2022-10-10T12:52
в мире
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украина
джон болтон
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, с учетом всех угроз, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова с угрозами в адрес президента от экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.Ранее Болтон заявил, что президент РФ станет "законной целью" в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины."Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли всерьез воспринимать слова Болтона как угрозу и как обеспечена безопасность президента РФ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, джон болтон, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Джон Болтон, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:51 10.10.2022 (обновлено: 12:52 10.10.2022)
В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина
Пресс-секретарь Песков заявил о должном уровне обеспечения безопасности президента Путина