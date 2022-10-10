https://ria.ru/20221010/ugrozy-1822769597.html

В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина

В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина - РИА Новости, 10.10.2022

В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина

Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, с учетом всех угроз, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:51

2022-10-10T12:51

2022-10-10T12:52

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, с учетом всех угроз, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова с угрозами в адрес президента от экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.Ранее Болтон заявил, что президент РФ станет "законной целью" в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины."Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли всерьез воспринимать слова Болтона как угрозу и как обеспечена безопасность президента РФ.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, джон болтон, владимир путин, дмитрий песков