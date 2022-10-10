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Новак: отказавшиеся от угля из России страны создают рыночный хаос - РИА Новости, 10.10.2022
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Новак: отказавшиеся от угля из России страны создают рыночный хаос
Новак: отказавшиеся от угля из России страны создают рыночный хаос - РИА Новости, 10.10.2022
Новак: отказавшиеся от угля из России страны создают рыночный хаос
Отказавшиеся от российского угля страны ищут новых поставщиков, нарушая сложившийся баланс, что приводит к финансовым издержкам, хаосу на рынке, сообщил... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:07
2022-10-10T14:07
экономика
александр новак
россия
европа
евросоюз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
санкции в отношении россии
цены на нефть
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Отказавшиеся от российского угля страны ищут новых поставщиков, нарушая сложившийся баланс, что приводит к финансовым издержкам, хаосу на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".По данным ФТС, на которые ссылается Новак, Россия в 2021 году экспортировала в Европу 46,8 миллиона тонн энергетического угля и 3,6 миллиона тонн коксующегося, что составляет примерно 35% от общего объема европейского импорта. За последние 10 лет эта доля заметно выросла, то есть, подчеркнул вице-премьер, декларируя снижение зависимости от российских энергоресурсов, страны Европы фактически его только наращивали."Поэтому сегодня потребители как в ЕС, так и в других странах, вынуждены срочно искать новых поставщиков угля, нарушая сложившийся баланс и разрывая устойчивые логистические цепочки, что приводит к дополнительным финансовым издержкам на транспортировку, повышенному спросу, хаосу на рынке и росту цен", - отметил Новак в статье "Угольная промышленность XXI века: закат или ренессанс".Полный запрет на поставки российского угля в ЕС заработал с августа 2022 года. Кроме того с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.
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экономика, александр новак, россия, европа, евросоюз, федеральная таможенная служба (фтс россии), санкции в отношении россии, цены на нефть
Экономика, Александр Новак, Россия, Европа, Евросоюз, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Санкции в отношении России, Цены на нефть
14:07 10.10.2022
 
Новак: отказавшиеся от угля из России страны создают рыночный хаос

Новак: отказавшиеся от угля из России страны нарушают баланс, что создает хаос на рынке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Отказавшиеся от российского угля страны ищут новых поставщиков, нарушая сложившийся баланс, что приводит к финансовым издержкам, хаосу на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
По данным ФТС, на которые ссылается Новак, Россия в 2021 году экспортировала в Европу 46,8 миллиона тонн энергетического угля и 3,6 миллиона тонн коксующегося, что составляет примерно 35% от общего объема европейского импорта. За последние 10 лет эта доля заметно выросла, то есть, подчеркнул вице-премьер, декларируя снижение зависимости от российских энергоресурсов, страны Европы фактически его только наращивали.
"Поэтому сегодня потребители как в ЕС, так и в других странах, вынуждены срочно искать новых поставщиков угля, нарушая сложившийся баланс и разрывая устойчивые логистические цепочки, что приводит к дополнительным финансовым издержкам на транспортировку, повышенному спросу, хаосу на рынке и росту цен", - отметил Новак в статье "Угольная промышленность XXI века: закат или ренессанс".
Полный запрет на поставки российского угля в ЕС заработал с августа 2022 года. Кроме того с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.
Склад угля - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
14:03
Новак: Россия может перенаправить около 25 миллионов тонн угля на восток
 
ЭкономикаАлександр НовакРоссияЕвропаЕвросоюзФедеральная таможенная служба (ФТС России)Санкции в отношении РоссииЦены на нефть
 
 
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