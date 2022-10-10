https://ria.ru/20221010/ugol-1822798109.html

Новак: отказавшиеся от угля из России страны создают рыночный хаос

Новак: отказавшиеся от угля из России страны создают рыночный хаос - РИА Новости, 10.10.2022

Новак: отказавшиеся от угля из России страны создают рыночный хаос

Отказавшиеся от российского угля страны ищут новых поставщиков, нарушая сложившийся баланс, что приводит к финансовым издержкам, хаосу на рынке, сообщил... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:07

2022-10-10T14:07

2022-10-10T14:07

экономика

александр новак

россия

европа

евросоюз

федеральная таможенная служба (фтс россии)

санкции в отношении россии

цены на нефть

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Отказавшиеся от российского угля страны ищут новых поставщиков, нарушая сложившийся баланс, что приводит к финансовым издержкам, хаосу на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".По данным ФТС, на которые ссылается Новак, Россия в 2021 году экспортировала в Европу 46,8 миллиона тонн энергетического угля и 3,6 миллиона тонн коксующегося, что составляет примерно 35% от общего объема европейского импорта. За последние 10 лет эта доля заметно выросла, то есть, подчеркнул вице-премьер, декларируя снижение зависимости от российских энергоресурсов, страны Европы фактически его только наращивали."Поэтому сегодня потребители как в ЕС, так и в других странах, вынуждены срочно искать новых поставщиков угля, нарушая сложившийся баланс и разрывая устойчивые логистические цепочки, что приводит к дополнительным финансовым издержкам на транспортировку, повышенному спросу, хаосу на рынке и росту цен", - отметил Новак в статье "Угольная промышленность XXI века: закат или ренессанс".Полный запрет на поставки российского угля в ЕС заработал с августа 2022 года. Кроме того с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.

https://ria.ru/20221010/ugol-1822796642.html

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экономика, александр новак, россия, европа, евросоюз, федеральная таможенная служба (фтс россии), санкции в отношении россии, цены на нефть