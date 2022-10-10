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Новак: Россия может перенаправить около 25 миллионов тонн угля на восток - РИА Новости, 10.10.2022
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Новак: Россия может перенаправить около 25 миллионов тонн угля на восток
Новак: Россия может перенаправить около 25 миллионов тонн угля на восток - РИА Новости, 10.10.2022
Новак: Россия может перенаправить около 25 миллионов тонн угля на восток
Россия может перенаправить около 25 миллионов тонн угля с рынков Европы на восток, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:03
2022-10-10T14:03
экономика
александр новак
россия
европа
атр
цены на нефть
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия может перенаправить около 25 миллионов тонн угля с рынков Европы на восток, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Рассматривается возможность увеличения поставок в страны АТР, часть объемов с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в адрес восточных портов и погранпереходов. Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 миллионов тонн, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна", - написал Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".Он добавил, что правительство совместно с Минтрансом будет работать над увеличением пропускной способности Восточного полигона, доступности морского транспорта, ускоренным развитием угольных портовых терминалов на перспективных направлениях экспорта, а также сокращением себестоимости и сроков транспортировки.
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экономика, александр новак, россия, европа, атр, цены на нефть
Экономика, Александр Новак, Россия, Европа, АТР, Цены на нефть
14:03 10.10.2022
 
Новак: Россия может перенаправить около 25 миллионов тонн угля на восток

Новак: Россия может перенаправить около 25 миллионов тонн угля с рынков Европы на восток

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСклад угля
Склад угля - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Склад угля. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия может перенаправить около 25 миллионов тонн угля с рынков Европы на восток, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Рассматривается возможность увеличения поставок в страны АТР, часть объемов с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в адрес восточных портов и погранпереходов. Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 миллионов тонн, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна", - написал Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
Он добавил, что правительство совместно с Минтрансом будет работать над увеличением пропускной способности Восточного полигона, доступности морского транспорта, ускоренным развитием угольных портовых терминалов на перспективных направлениях экспорта, а также сокращением себестоимости и сроков транспортировки.
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ЭкономикаАлександр НовакРоссияЕвропаАТРЦены на нефть
 
 
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