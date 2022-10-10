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Удары по объектам инфраструктуры Украины
Удары по объектам инфраструктуры Украины - РИА Новости, 10.10.2022
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Серия взрывов прогремела на территории Украины утром 10 октября. Мэры городов сообщают, что удары нанесены по объектам инфраструктуры. Во многих областных... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:12
2022-10-10T13:12
2022-10-10T13:12
инфографика
украина
киев
взрыв
инфраструктура
харьков
кривой рог
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Серия взрывов прогремела на территории Украины утром 10 октября. Мэры городов сообщают, что удары нанесены по объектам инфраструктуры. Во многих областных центрах нет света и воды, есть перебои со связью. Украинские власти сообщают, что повреждено более десяти важных инфраструктурных объектов, в том числе и в Киеве. В каких еще городах были слышны взрывы, смотрите в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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