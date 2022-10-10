https://ria.ru/20221010/udary_infrastruktura-1822760102.html

Удары по объектам инфраструктуры Украины

Удары по объектам инфраструктуры Украины - РИА Новости, 10.10.2022

Удары по объектам инфраструктуры Украины

Серия взрывов прогремела на территории Украины утром 10 октября. Мэры городов сообщают, что удары нанесены по объектам инфраструктуры. Во многих областных... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:12

2022-10-10T13:12

2022-10-10T13:12

инфографика

украина

киев

взрыв

инфраструктура

харьков

кривой рог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822778021_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_91d4a1c498973dbfdb3b080fd063b76e.png

Серия взрывов прогремела на территории Украины утром 10 октября. Мэры городов сообщают, что удары нанесены по объектам инфраструктуры. Во многих областных центрах нет света и воды, есть перебои со связью. Украинские власти сообщают, что повреждено более десяти важных инфраструктурных объектов, в том числе и в Киеве. В каких еще городах были слышны взрывы, смотрите в инфографике Ria.ru.

украина

киев

харьков

кривой рог

львов

запорожье

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, взрыв, инфраструктура, инфографика, харьков, кривой рог, львов, запорожье, одесса