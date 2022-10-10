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Власти Украины назвали удары по энергосистеме самыми масштабными с февраля - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/udary-1822970692.html
Власти Украины назвали удары по энергосистеме самыми масштабными с февраля
Власти Украины назвали удары по энергосистеме самыми масштабными с февраля - РИА Новости, 10.10.2022
Власти Украины назвали удары по энергосистеме самыми масштабными с февраля
Ракетные удары по инфраструктуре Украины в понедельник были самым масштабным ударом по энергосистеме страны с февраля, заявил министр энергетики Герман... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T23:04
2022-10-10T23:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
киев
турецкий поток
курская аэс
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ракетные удары по инфраструктуре Украины в понедельник были самым масштабным ударом по энергосистеме страны с февраля, заявил министр энергетики Герман Галущенко в понедельник.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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в мире, владимир путин, украина, россия, киев, турецкий поток, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, Турецкий поток, Курская АЭС
23:04 10.10.2022
 
Власти Украины назвали удары по энергосистеме самыми масштабными с февраля

Власти Украины: ракетные удары по энергосистеме страны стали самыми масштабными с февраля

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ракетные удары по инфраструктуре Украины в понедельник были самым масштабным ударом по энергосистеме страны с февраля, заявил министр энергетики Герман Галущенко в понедельник.
"Это самая масштабная атака на энергосистему Украины за все время войны... были нанесены удары по всей цепи поставок для того, чтобы усложнить возможность переподключения и поставок энергии из других источников", - заявил Галущенко в эфире единого новостного телемарафона.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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