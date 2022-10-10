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Депутат Рады: об угрозе ударов сообщили Telegram-каналы, а не власти - РИА Новости, 10.10.2022
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Депутат Рады: об угрозе ударов сообщили Telegram-каналы, а не власти
Депутат Рады: об угрозе ударов сообщили Telegram-каналы, а не власти - РИА Новости, 10.10.2022
Депутат Рады: об угрозе ударов сообщили Telegram-каналы, а не власти
Сопредседатель фракции украинской партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что в понедельник анонимные Telegram-каналы анонсировали информацию РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:39
2022-10-10T14:40
в мире
ирина геращенко
петр порошенко
владимир путин
россия
киев
украина
европейская солидарность
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сопредседатель фракции украинской партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что в понедельник анонимные Telegram-каналы анонсировали информацию о возможных массированных ударах по Киеву и другим регионам Украины, чего не было сделано властями на официальном уровне во избежание паники."Утром анонимные Telegram-каналы обнародовали информацию, что сегодня будет день массированных атак на Киев и регионы, будут бомбить объекты критической инфраструктуры", - сообщила Геращенко в своем Telegram-канале.Она отметила, что украинцы "привыкли доверять официальным источникам информации", при этом на официальном уровне власти не сообщили "об особых угрозах сегодня", кроме призыва "не пренебрегать сигналами тревоги и оставаться в укрытиях"."У меня вопрос: 24 февраля нас должно чему-то научить? Или тактика – чтобы не было паники? Если есть информация о возможных усиленных угрозах, лучше честно говорить со своим народом, марафон (всеукраинский телемарафон – ред.) вам в руки", - написал она.Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась к Службе безопасности Украины (СБУ) прекратить деятельность анонимных ТТ-каналов на Украине, поскольку они дискредитируют украинских политиков и органы власти.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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в мире, ирина геращенко, петр порошенко, владимир путин, россия, киев, украина, европейская солидарность, служба безопасности украины
В мире, Ирина Геращенко, Петр Порошенко, Владимир Путин, Россия, Киев, Украина, Европейская солидарность, Служба безопасности Украины
14:39 10.10.2022 (обновлено: 14:40 10.10.2022)
 
Депутат Рады: об угрозе ударов сообщили Telegram-каналы, а не власти

Депутат Рады Геращенко: об угрозе ударов сообщили анонимные Telegram-каналы, а не власти

© AP Photo / Adam SchreckСитуация на месте взрывов в Киеве, Украина
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сопредседатель фракции украинской партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что в понедельник анонимные Telegram-каналы анонсировали информацию о возможных массированных ударах по Киеву и другим регионам Украины, чего не было сделано властями на официальном уровне во избежание паники.
"Утром анонимные Telegram-каналы обнародовали информацию, что сегодня будет день массированных атак на Киев и регионы, будут бомбить объекты критической инфраструктуры", - сообщила Геращенко в своем Telegram-канале.
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Она отметила, что украинцы "привыкли доверять официальным источникам информации", при этом на официальном уровне власти не сообщили "об особых угрозах сегодня", кроме призыва "не пренебрегать сигналами тревоги и оставаться в укрытиях".
"У меня вопрос: 24 февраля нас должно чему-то научить? Или тактика – чтобы не было паники? Если есть информация о возможных усиленных угрозах, лучше честно говорить со своим народом, марафон (всеукраинский телемарафон – ред.) вам в руки", - написал она.
Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась к Службе безопасности Украины (СБУ) прекратить деятельность анонимных ТТ-каналов на Украине, поскольку они дискредитируют украинских политиков и органы власти.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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В миреИрина ГеращенкоПетр ПорошенкоВладимир ПутинРоссияКиевУкраинаЕвропейская солидарностьСлужба безопасности Украины
 
 
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