https://ria.ru/20221010/udary-1822776311.html
Путин рассказал о нанесении ударов по объектам военного управления Украины
Путин рассказал о нанесении ударов по объектам военного управления Украины - РИА Новости, 10.10.2022
Путин рассказал о нанесении ударов по объектам военного управления Украины
Массированный удар высокоточным оружием большой дальности нанесен сегодня утром по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:06
2022-10-10T13:06
2022-10-10T13:20
украина
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Массированный удар высокоточным оружием большой дальности нанесен сегодня утром по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня утром по предложению министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822775927.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, россия, донбасс, в мире
Украина, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, В мире
13:06 10.10.2022 (обновлено: 13:20 10.10.2022)
Путин рассказал о нанесении ударов по объектам военного управления Украины
Путин: удары нанесены по объектам военного управления Украины, связи и энергетики