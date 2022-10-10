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Чернышенко заявил о незначительном числе аннуляций туров в Крым - РИА Новости, 10.10.2022
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Туризм
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Чернышенко заявил о незначительном числе аннуляций туров в Крым
Чернышенко заявил о незначительном числе аннуляций туров в Крым - РИА Новости, 10.10.2022
Чернышенко заявил о незначительном числе аннуляций туров в Крым
Существенного оттока туристов, планировавших поехать в Крым, пока не зафиксировано: число отмен бронирований незначительное, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:07
2022-10-10T17:19
туризм
чп на крымском мосту
туризм
новости - туризм
владимир путин
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
украина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Существенного оттока туристов, планировавших поехать в Крым, пока не зафиксировано: число отмен бронирований незначительное, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Отмечу, что на сегодняшний день существенного оттока туристов в Крым пока не зафиксировано: количество отмен бронирований на более поздние даты пока незначительное", - сказал он на совещании, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В воскресенье ведущие туроператоры сообщили РИА Новости, что туристы, у которых закончился отдых, планово выезжают из Крыма, аннуляции забронированных путевок не превышают 25%.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.
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чп на крымском мосту, туризм, новости - туризм, владимир путин, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, украина, россия, национальный антитеррористический комитет рф
Туризм, ЧП на Крымском мосту, Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Украина, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ
16:07 10.10.2022 (обновлено: 17:19 10.10.2022)
 
Чернышенко заявил о незначительном числе аннуляций туров в Крым

Чернышенко заявил о незначительном числе отмен бронирований туров в Крым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкТуристы на горе Опук в Опукском природном заповеднике на юге Керченского полуострова в Крыму.
Туристы на горе Опук в Опукском природном заповеднике на юге Керченского полуострова в Крыму. - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Туристы на горе Опук в Опукском природном заповеднике на юге Керченского полуострова в Крыму.. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Существенного оттока туристов, планировавших поехать в Крым, пока не зафиксировано: число отмен бронирований незначительное, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Отмечу, что на сегодняшний день существенного оттока туристов в Крым пока не зафиксировано: количество отмен бронирований на более поздние даты пока незначительное", - сказал он на совещании, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В воскресенье ведущие туроператоры сообщили РИА Новости, что туристы, у которых закончился отдых, планово выезжают из Крыма, аннуляции забронированных путевок не превышают 25%.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.
В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.
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ТуризмЧП на Крымском мостуТуризмНовости - ТуризмВладимир ПутинДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинУкраинаРоссияНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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