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Чернышенко заявил о незначительном числе аннуляций туров в Крым

Чернышенко заявил о незначительном числе аннуляций туров в Крым - РИА Новости, 10.10.2022

Чернышенко заявил о незначительном числе аннуляций туров в Крым

Существенного оттока туристов, планировавших поехать в Крым, пока не зафиксировано: число отмен бронирований незначительное, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:07

2022-10-10T16:07

2022-10-10T17:19

туризм

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Существенного оттока туристов, планировавших поехать в Крым, пока не зафиксировано: число отмен бронирований незначительное, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Отмечу, что на сегодняшний день существенного оттока туристов в Крым пока не зафиксировано: количество отмен бронирований на более поздние даты пока незначительное", - сказал он на совещании, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В воскресенье ведущие туроператоры сообщили РИА Новости, что туристы, у которых закончился отдых, планово выезжают из Крыма, аннуляции забронированных путевок не превышают 25%.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.

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