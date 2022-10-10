https://ria.ru/20221010/turku-1822719846.html

Мэр финского Турку потребовала убрать российское консульство из города

Мэр финского Турку потребовала убрать российское консульство из города - РИА Новости, 10.10.2022

Мэр финского Турку потребовала убрать российское консульство из города

Мэр финского города Турку Минна Арве попросила министерство иностранных дел закрыть консульство России в этом городе. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:40

2022-10-10T10:40

2022-10-10T11:20

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финляндия

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Мэр финского города Турку Минна Арве попросила министерство иностранных дел закрыть консульство России в этом городе."Турку не нужно присутствие российского государства в городе. МИД может начать обсуждение закрытия консульства в Турку", — написала она в соцсетях. Позже Арве пояснила СМИ, что в условиях специальной военной операции на Украине у жителей Турку нет интереса в получении туристических виз в Россию, а помощь россиянам в Финляндии может оказывать и посольство в Хельсинки.В апреле мэрия Турку расторгла договор с российским генконсульством об аренде некоторых объектов недвижимости, в том числе здания, переоборудованного в церковь. РИА Новости отправили запрос в посольство России в Финляндии, но на момент написания заметки никакой реакции не поступило.Всего в Финляндии четыре российских представительства: посольство в Хельсинки, генеральное консульство в Турку, консульство в городе Мариехамн на Аландских островах и почетное консульство в Куусамо.

https://ria.ru/20221007/estoniya-1822332059.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, турку, финляндия, санкции в отношении россии