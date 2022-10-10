https://ria.ru/20221010/turku-1822719846.html
Мэр финского Турку потребовала убрать российское консульство из города
Мэр финского Турку потребовала убрать российское консульство из города - РИА Новости, 10.10.2022
Мэр финского Турку потребовала убрать российское консульство из города
Мэр финского города Турку Минна Арве попросила министерство иностранных дел закрыть консульство России в этом городе. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:40
2022-10-10T10:40
2022-10-10T11:20
в мире
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турку
финляндия
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Мэр финского города Турку Минна Арве попросила министерство иностранных дел закрыть консульство России в этом городе."Турку не нужно присутствие российского государства в городе. МИД может начать обсуждение закрытия консульства в Турку", — написала она в соцсетях. Позже Арве пояснила СМИ, что в условиях специальной военной операции на Украине у жителей Турку нет интереса в получении туристических виз в Россию, а помощь россиянам в Финляндии может оказывать и посольство в Хельсинки.В апреле мэрия Турку расторгла договор с российским генконсульством об аренде некоторых объектов недвижимости, в том числе здания, переоборудованного в церковь. РИА Новости отправили запрос в посольство России в Финляндии, но на момент написания заметки никакой реакции не поступило.Всего в Финляндии четыре российских представительства: посольство в Хельсинки, генеральное консульство в Турку, консульство в городе Мариехамн на Аландских островах и почетное консульство в Куусамо.
https://ria.ru/20221007/estoniya-1822332059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турку, финляндия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Турку, Финляндия, Санкции в отношении России
10:40 10.10.2022 (обновлено: 11:20 10.10.2022)
Мэр финского Турку потребовала убрать российское консульство из города
Мэр Турку Арве потребовала от МИД Финляндии убрать российское консульство из города