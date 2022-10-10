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Мэр финского Турку потребовала убрать российское консульство из города - РИА Новости, 10.10.2022
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Мэр финского Турку потребовала убрать российское консульство из города
Мэр финского Турку потребовала убрать российское консульство из города - РИА Новости, 10.10.2022
Мэр финского Турку потребовала убрать российское консульство из города
Мэр финского города Турку Минна Арве попросила министерство иностранных дел закрыть консульство России в этом городе. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:40
2022-10-10T11:20
в мире
россия
турку
финляндия
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Мэр финского города Турку Минна Арве попросила министерство иностранных дел закрыть консульство России в этом городе."Турку не нужно присутствие российского государства в городе. МИД может начать обсуждение закрытия консульства в Турку", — написала она в соцсетях. Позже Арве пояснила СМИ, что в условиях специальной военной операции на Украине у жителей Турку нет интереса в получении туристических виз в Россию, а помощь россиянам в Финляндии может оказывать и посольство в Хельсинки.В апреле мэрия Турку расторгла договор с российским генконсульством об аренде некоторых объектов недвижимости, в том числе здания, переоборудованного в церковь. РИА Новости отправили запрос в посольство России в Финляндии, но на момент написания заметки никакой реакции не поступило.Всего в Финляндии четыре российских представительства: посольство в Хельсинки, генеральное консульство в Турку, консульство в городе Мариехамн на Аландских островах и почетное консульство в Куусамо.
https://ria.ru/20221007/estoniya-1822332059.html
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в мире, россия, турку, финляндия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Турку, Финляндия, Санкции в отношении России
10:40 10.10.2022 (обновлено: 11:20 10.10.2022)
 
Мэр финского Турку потребовала убрать российское консульство из города

Мэр Турку Арве потребовала от МИД Финляндии убрать российское консульство из города

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Мэр финского города Турку Минна Арве попросила министерство иностранных дел закрыть консульство России в этом городе.
"Турку не нужно присутствие российского государства в городе. МИД может начать обсуждение закрытия консульства в Турку", — написала она в соцсетях.
Позже Арве пояснила СМИ, что в условиях специальной военной операции на Украине у жителей Турку нет интереса в получении туристических виз в Россию, а помощь россиянам в Финляндии может оказывать и посольство в Хельсинки.
В апреле мэрия Турку расторгла договор с российским генконсульством об аренде некоторых объектов недвижимости, в том числе здания, переоборудованного в церковь. РИА Новости отправили запрос в посольство России в Финляндии, но на момент написания заметки никакой реакции не поступило.
Всего в Финляндии четыре российских представительства: посольство в Хельсинки, генеральное консульство в Турку, консульство в городе Мариехамн на Аландских островах и почетное консульство в Куусамо.
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В миреРоссияТуркуФинляндияСанкции в отношении России
 
 
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