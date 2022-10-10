https://ria.ru/20221010/turisty-1822955551.html
Власти Крыма не зафиксировали массового оттока туристов после атаки на мост
Власти Крыма не зафиксировали массового оттока туристов после атаки на мост - РИА Новости, 10.10.2022
Власти Крыма не зафиксировали массового оттока туристов после атаки на мост
Значительного оттока туристов из Крыма после атаки на Крымский мост нет, отмены бронирований не превышают 25%, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:48
2022-10-10T20:48
2022-10-10T20:48
туризм
авто
сергей аксенов (политик)
чп на крымском мосту
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Значительного оттока туристов из Крыма после атаки на Крымский мост нет, отмены бронирований не превышают 25%, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Значительного оттока отдыхающих из Крыма не наблюдается. Отмена новых бронирований и брони на кратчайшие сроки не превышает 25%", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Грузовые автомобили и автобусы перевозятся бесплатно паромами.
https://ria.ru/20221010/krym-1822845344.html
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авто, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту, туризм, новости - туризм
Туризм, Авто, Сергей Аксенов (политик), ЧП на Крымском мосту, Туризм, Новости - Туризм
Власти Крыма не зафиксировали массового оттока туристов после атаки на мост
Аксенов заявил, что власти не зафиксировали массового оттока туристов после атаки на мост