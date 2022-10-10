https://ria.ru/20221010/tts-1822677669.html

Эксперт раскрыл, как за вами следят в торговых центрах

Эксперт раскрыл, как за вами следят в торговых центрах - РИА Новости, 10.10.2022

Эксперт раскрыл, как за вами следят в торговых центрах

Трафик покупателей и их перемещения в торговых центрах отслеживаются и учитываются. Часть способов нам известна — например, камеры наблюдения. Но есть и другие... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T02:15

2022-10-10T02:15

2022-10-10T02:15

общество

россия

рэу имени г. в. плеханова

коммерческая недвижимость

вячеслав чеглов

wi-fi

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Трафик покупателей и их перемещения в торговых центрах отслеживаются и учитываются. Часть способов нам известна — например, камеры наблюдения. Но есть и другие методы, которые помогают оценить количество посетителей и их маршруты, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.Еще один метод — подключение посетителей к Wi-Fi торгового центра, но оценивать его не очень информативно, поскольку многие не используют местный интернет.Анализ трафика необходим при поиске новых арендаторов для того, чтобы понимать, кому из них предоставить площадь. К так называемым якорным арендаторам, которые привлекают больше всего покупателей, относятся торговые сети. Для них применяются льготные ставки. Прочие дополняют ассортимент ТЦ, и ставки для них варьируются в зависимости от их ассортимента и месторасположения торговой точки, добавил Чеглов.

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общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, коммерческая недвижимость, вячеслав чеглов, wi-fi