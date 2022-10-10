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Эксперт раскрыл, как за вами следят в торговых центрах
Эксперт раскрыл, как за вами следят в торговых центрах - РИА Новости, 10.10.2022
Эксперт раскрыл, как за вами следят в торговых центрах
Трафик покупателей и их перемещения в торговых центрах отслеживаются и учитываются. Часть способов нам известна — например, камеры наблюдения. Но есть и другие... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T02:15
2022-10-10T02:15
2022-10-10T02:15
общество
россия
рэу имени г. в. плеханова
коммерческая недвижимость
вячеслав чеглов
wi-fi
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Трафик покупателей и их перемещения в торговых центрах отслеживаются и учитываются. Часть способов нам известна — например, камеры наблюдения. Но есть и другие методы, которые помогают оценить количество посетителей и их маршруты, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.Еще один метод — подключение посетителей к Wi-Fi торгового центра, но оценивать его не очень информативно, поскольку многие не используют местный интернет.Анализ трафика необходим при поиске новых арендаторов для того, чтобы понимать, кому из них предоставить площадь. К так называемым якорным арендаторам, которые привлекают больше всего покупателей, относятся торговые сети. Для них применяются льготные ставки. Прочие дополняют ассортимент ТЦ, и ставки для них варьируются в зависимости от их ассортимента и месторасположения торговой точки, добавил Чеглов.
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общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, коммерческая недвижимость, вячеслав чеглов, wi-fi
Общество, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Коммерческая недвижимость, Вячеслав Чеглов, Wi-Fi
Эксперт раскрыл, как за вами следят в торговых центрах
Эксперт Чеглов заявил о слежке в торговых центрах за посетителями с помощью Wi-Fi