В Кемерове открыли депутатский центр помощи семьям мобилизованных
В Кемерове открыли депутатский центр помощи семьям мобилизованных
КЕМЕРОВО, 10 окт - РИА Новости. В Кемерове начал работу Депутатский центр по оказанию консультативной помощи семьям мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.
Центр открыт на базе региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" совместно с отделением Общероссийского Народного Фронта (ОНФ).
Цель работы Центра – помочь семьям граждан, задействованных в специальной военной операции, в решении житейских вопросов.
"Мы должны оказать семьям наших солдат всестороннюю адресную поддержку. В Центр можно обратиться как лично, так и по телефону. Кроме того, мобильные бригады будут выезжать в территории Кузбасса", - сказал заместитель председателя парламента Кузбасса, сопредседатель Регионального штаба Народного Фронта в Кузбассе Юрий Скворцов.
Для всесторонней поддержки семей в работе Центра также будут задействованы уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области – Кузбассе, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области – Кузбассе, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области – Кузбассе, представители Общественной палаты Кузбасса, министерства образования Кузбасса.
К работе с семьями привлекут психологов, юристов парламента Кузбасса и Юридической Клиники Кемеровского госуниверситета, представителей Кузбасского фонда помощи "Братство сил специальных назначений", волонтерских организаций и общественных объединений.
Первые выездные приемы пройдут уже на этой неделе в Белове и в Беловском муниципальном округе, в Ленинске-Кузнецком и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.