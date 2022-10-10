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В Кемерове открыли депутатский центр помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
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В Кемерове открыли депутатский центр помощи семьям мобилизованных
В Кемерове открыли депутатский центр помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
В Кемерове открыли депутатский центр помощи семьям мобилизованных
В Кемерове начал работу Депутатский центр по оказанию консультативной помощи семьям мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:01
2022-10-10T14:01
кемеровская область
кемерово
общероссийский народный фронт
частичная мобилизация в россии
общество
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КЕМЕРОВО, 10 окт - РИА Новости. В Кемерове начал работу Депутатский центр по оказанию консультативной помощи семьям мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.Центр открыт на базе региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" совместно с отделением Общероссийского Народного Фронта (ОНФ).Цель работы Центра – помочь семьям граждан, задействованных в специальной военной операции, в решении житейских вопросов.Для всесторонней поддержки семей в работе Центра также будут задействованы уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области – Кузбассе, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области – Кузбассе, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области – Кузбассе, представители Общественной палаты Кузбасса, министерства образования Кузбасса.К работе с семьями привлекут психологов, юристов парламента Кузбасса и Юридической Клиники Кемеровского госуниверситета, представителей Кузбасского фонда помощи "Братство сил специальных назначений", волонтерских организаций и общественных объединений.Первые выездные приемы пройдут уже на этой неделе в Белове и в Беловском муниципальном округе, в Ленинске-Кузнецком и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.
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кемеровская область, кемерово, общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии, общество
Кемеровская область, Кемерово, Общероссийский народный фронт, Частичная мобилизация в России, Общество
14:01 10.10.2022
 

В Кемерове открыли депутатский центр помощи семьям мобилизованных

© Фото : парламент КузбассаВ Кемерове открыли депутатский центр помощи семьям мобилизованных
В Кемерове открыли депутатский центр помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : парламент Кузбасса
В Кемерове открыли депутатский центр помощи семьям мобилизованных
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 10 окт - РИА Новости. В Кемерове начал работу Депутатский центр по оказанию консультативной помощи семьям мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.
Центр открыт на базе региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" совместно с отделением Общероссийского Народного Фронта (ОНФ).
Цель работы Центра – помочь семьям граждан, задействованных в специальной военной операции, в решении житейских вопросов.
"Мы должны оказать семьям наших солдат всестороннюю адресную поддержку. В Центр можно обратиться как лично, так и по телефону. Кроме того, мобильные бригады будут выезжать в территории Кузбасса", - сказал заместитель председателя парламента Кузбасса, сопредседатель Регионального штаба Народного Фронта в Кузбассе Юрий Скворцов.
Для всесторонней поддержки семей в работе Центра также будут задействованы уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области – Кузбассе, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области – Кузбассе, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области – Кузбассе, представители Общественной палаты Кузбасса, министерства образования Кузбасса.
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
08:57
В Кузбассе семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки
К работе с семьями привлекут психологов, юристов парламента Кузбасса и Юридической Клиники Кемеровского госуниверситета, представителей Кузбасского фонда помощи "Братство сил специальных назначений", волонтерских организаций и общественных объединений.
Первые выездные приемы пройдут уже на этой неделе в Белове и в Беловском муниципальном округе, в Ленинске-Кузнецком и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.
 
Кемеровская областьКемеровоОбщероссийский народный фронтЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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