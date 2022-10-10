https://ria.ru/20221010/tsentr-1822792480.html

В Кемерове открыли депутатский центр помощи семьям мобилизованных

В Кемерове открыли депутатский центр помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022

В Кемерове открыли депутатский центр помощи семьям мобилизованных

В Кемерове начал работу Депутатский центр по оказанию консультативной помощи семьям мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:01

2022-10-10T14:01

2022-10-10T14:01

кемеровская область

кемерово

общероссийский народный фронт

частичная мобилизация в россии

общество

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КЕМЕРОВО, 10 окт - РИА Новости. В Кемерове начал работу Депутатский центр по оказанию консультативной помощи семьям мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.Центр открыт на базе региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" совместно с отделением Общероссийского Народного Фронта (ОНФ).Цель работы Центра – помочь семьям граждан, задействованных в специальной военной операции, в решении житейских вопросов.Для всесторонней поддержки семей в работе Центра также будут задействованы уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области – Кузбассе, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области – Кузбассе, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области – Кузбассе, представители Общественной палаты Кузбасса, министерства образования Кузбасса.К работе с семьями привлекут психологов, юристов парламента Кузбасса и Юридической Клиники Кемеровского госуниверситета, представителей Кузбасского фонда помощи "Братство сил специальных назначений", волонтерских организаций и общественных объединений.Первые выездные приемы пройдут уже на этой неделе в Белове и в Беловском муниципальном округе, в Ленинске-Кузнецком и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

https://ria.ru/20221010/podderzhka-1822696965.html

кемеровская область

кемерово

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кемеровская область, кемерово, общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии, общество