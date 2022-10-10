https://ria.ru/20221010/tsel-1822912462.html

Белорусский депутат назвал цель военной группировки Минска и Москвы

Белорусский депутат назвал цель военной группировки Минска и Москвы - РИА Новости, 10.10.2022

Белорусский депутат назвал цель военной группировки Минска и Москвы

Развертывание региональной группировки войск Белоруссии и России направлено на недопущение обострения ситуации на западной границе Союзного государства,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:05

2022-10-10T18:05

2022-10-10T18:23

олег гайдукевич

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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Развертывание региональной группировки войск Белоруссии и России направлено на недопущение обострения ситуации на западной границе Союзного государства, дополнительных задач, связанных с военной спецоперацией РФ на Украине, у белорусских военных не появилось, заявил замглавы комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич.Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней."Задачи Беларуси не поменялись. У нас две задачи: защита собственной территории и защита границы (Союзного государства – ред.), недопущение удара по России в спину. Почему идет развёртывание совместной группировки? С учетом рисков. Мы видим, что на границе стало гораздо больше войск НАТО и провокаций стало больше: есть желающие втянуть не только Беларусь в войну, в конфликт – всю Европу", - сказал Гайдукевич РИА Новости.Собеседник заметил, что региональная группировка войск разворачивается в Белоруссии, чтобы обстановка на западной границе была спокойной и "наши недруги видели, что будет, если возникнет желание напасть на Беларусь".По его словам, развертывание региональной группировки войск Союзного государства Белоруссии и России идет, чтобы продолжать успешно выполнять две ранее названные задачи. "Никаких других задач специальной военной спецоперации, которую проводит Россия, нет", - подчеркнул собеседник.Он констатировал, что белорусские военные не участвуют в мероприятиях российской спецоперации на Украине. "У нас не менее важная задача для Союзного государства – не поддаваться на провокации, охрана своей страны и союзной границы", - подчеркнул депутат.Гайдукевич особо отметил, что Белоруссия не несет никакой угрозы другим странам. Он обратил внимание, что все прозвучавшие в рамках совещания с военными и силовым блоком заявления президента Белоруссии направлены как раз на мир. "Все, что он говорит, направлено на то, чтобы предотвратить любые негативные сценарии (дальнейшего развития военной-политической обстановки в регионе – ред.)", - отметил Гайдукевич. Он также указал на посыл, направленный Лукашенко к мировому сообществу, о том, что на агрессию против Белоруссии последует немедленный и жесткий ответ. Гайдукевич добавил, что Лукашенко также в очередной раз заверил Россию, что Минск не подведет своего союзника.

https://ria.ru/20221007/belorussiya-1822267788.html

https://ria.ru/20221009/ukraina-1822666873.html

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олег гайдукевич, украина, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире