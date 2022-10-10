https://ria.ru/20221010/trevoga-1822764104.html

СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги почти во всех областях Украины

СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги почти во всех областях Украины - РИА Новости, 10.10.2022

СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги почти во всех областях Украины

Почти во всех областях Украины, а также в Киеве отменили воздушную тревогу, сообщает "Украинская правда". РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:42

2022-10-10T12:42

2022-10-10T12:51

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Почти во всех областях Украины, а также в Киеве отменили воздушную тревогу, сообщает "Украинская правда"."Почти во всех областях - отбой воздушной тревоги", - говорится в ее Telegram-канале.Издание "Страна" отмечает, что воздушная тревога в Киеве длилась рекордные 5 часов 37 минут.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822755137.html

https://ria.ru/20221010/lvov-1822718478.html

киев

украина

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, киевская область