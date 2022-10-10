https://ria.ru/20221010/trevoga-1822764104.html
СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги почти во всех областях Украины
СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги почти во всех областях Украины - РИА Новости, 10.10.2022
СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги почти во всех областях Украины
Почти во всех областях Украины, а также в Киеве отменили воздушную тревогу, сообщает "Украинская правда". РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:42
2022-10-10T12:42
2022-10-10T12:51
в мире
киев
украина
владимир зеленский
киевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727813_268:559:2914:2047_1920x0_80_0_0_bdacd840695c098e765c2b15fe18070d.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Почти во всех областях Украины, а также в Киеве отменили воздушную тревогу, сообщает "Украинская правда"."Почти во всех областях - отбой воздушной тревоги", - говорится в ее Telegram-канале.Издание "Страна" отмечает, что воздушная тревога в Киеве длилась рекордные 5 часов 37 минут.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822755137.html
https://ria.ru/20221010/lvov-1822718478.html
киев
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727813_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_95fd2fbe1dc60ff7da7320dc02e8848a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, владимир зеленский, киевская область
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Киевская область
12:42 10.10.2022 (обновлено: 12:51 10.10.2022)
СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги почти во всех областях Украины
"Украинская правда": воздушная тревога почти во всех областях Украины отменена