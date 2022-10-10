Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги почти во всех областях Украины - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/trevoga-1822764104.html
СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги почти во всех областях Украины
СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги почти во всех областях Украины - РИА Новости, 10.10.2022
СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги почти во всех областях Украины
Почти во всех областях Украины, а также в Киеве отменили воздушную тревогу, сообщает "Украинская правда". РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:42
2022-10-10T12:51
в мире
киев
украина
владимир зеленский
киевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727813_268:559:2914:2047_1920x0_80_0_0_bdacd840695c098e765c2b15fe18070d.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Почти во всех областях Украины, а также в Киеве отменили воздушную тревогу, сообщает "Украинская правда"."Почти во всех областях - отбой воздушной тревоги", - говорится в ее Telegram-канале.Издание "Страна" отмечает, что воздушная тревога в Киеве длилась рекордные 5 часов 37 минут.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822755137.html
https://ria.ru/20221010/lvov-1822718478.html
киев
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727813_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_95fd2fbe1dc60ff7da7320dc02e8848a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, владимир зеленский, киевская область
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Киевская область
12:42 10.10.2022 (обновлено: 12:51 10.10.2022)
 
СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги почти во всех областях Украины

"Украинская правда": воздушная тревога почти во всех областях Украины отменена

© AP Photo / Efrem LukatskyПоследствия взрыва в Киеве
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Последствия взрыва в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Почти во всех областях Украины, а также в Киеве отменили воздушную тревогу, сообщает "Украинская правда".
"Почти во всех областях - отбой воздушной тревоги", - говорится в ее Telegram-канале.
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:22
Глава МИД Британии обсудил с Кулебой взрывы в украинских городах
Издание "Страна" отмечает, что воздушная тревога в Киеве длилась рекордные 5 часов 37 минут.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.
Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
Львов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10:33Специальная военная операция на Украине
Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийКиевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала