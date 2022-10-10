https://ria.ru/20221010/tomsk-1822799562.html

Холдинг "Новапорт" увеличит инвестиции в строительство аэровокзала в Томске

Холдинг "Новапорт" увеличит инвестиции в строительство аэровокзала в Томске - РИА Новости, 10.10.2022

Холдинг "Новапорт" увеличит инвестиции в строительство аэровокзала в Томске

Аэропортовый холдинг "Новапорт" в связи с удорожанием за последние месяцы строительных материалов увеличит инвестиции в строительство нового аэровокзального... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:10

2022-10-10T14:10

2022-10-10T14:23

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ТОМСК, 10 окт – РИА Новости. Аэропортовый холдинг "Новапорт" в связи с удорожанием за последние месяцы строительных материалов увеличит инвестиции в строительство нового аэровокзального комплекса Томска, сообщает обладминистрация.В понедельник под патронажем губернатора Томской области Владимира Мазура и генерального директора компании "Новапорт Холдинг" Сергея Рудакова в администрации региона состоялось подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору о строительстве аэровокзального комплекса в томском аэропорту имени Николая Камова. Подписи под документом поставили гендиректор ООО "Аэропорт "Томск" Антон Перфильев и гендиректор компании-подрядчика ООО "ХК Новолекс" Евгений Филиппов."Компания продолжает строительство нового терминала в аэропорту, инвестор не отказывается от первоначальных планов. Мы завершим этот объект и не собираемся экономить на комфорте и безопасности пассажиров. Новый терминал в "Богашево" будет с двумя телескопическими трапами, здесь будут работать 11 стоек регистрации и четыре выхода на посадку – все, как мы планировали и обещали с главой холдинга "Новапорт" Сергеем Васильевичем Рудаковым летом, когда инспектировали стройку", – подчеркнул Мазур.Глава региона после подписания дополнительного соглашения отметил, что увеличение инвестиций потребовалось в связи с тем, что за последние месяцы произошло удорожание ряда строительных материалов.Губернатор поблагодарил генерального директора компании "Новапорт" за сотрудничество с регионом и отметил, что областные власти также исполняют все взятые на себя обязательства. Это реконструкция взлетно-посадочной полосы (ее основной этап будет завершен также в 2023 году) и субсидирование авиаперелетов.Строительство нового аэровокзального комплекса томского международного аэропорта имени Николая Камова стартовало в сентябре 2021 года. Новый аэровокзал по площади будет равен 7 тысячам квадратных метров. С его вводом в эксплуатацию общая площадь томского аэровокзального комплекса увеличится до 17 тысяч "квадратов". Новый аэровокзал, который планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году, будет обслуживать внутренние авиарейсы, а действующий – международные.

https://ria.ru/20221004/gosduma-1821448186.html

https://realty.ria.ru/20220920/peterburg-1818070725.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

томск, томская область, новапорт, экономика, владимир мазур