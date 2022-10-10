В России научились определять хроническую болезнь почек на ранней стадии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Заблаговременно диагностировать хроническую болезнь почек возможно при помощи совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ), считают ученые Тюменского государственного медицинского университета Минздрава России (ТМУ). Результаты исследований опубликованы в журнале "Урология".Хроническая болезнь почек (ХБП) может развиться в результате ряда заболеваний, таких как пиелонефрит, мочекаменная болезнь, поликистоз и других, пояснили в вузе. Этот диагноз приводит к почечной недостаточности и осложнениям сердечно-сосудистой системы.ХБП – одно из "молчаливых" заболеваний, считается, что его проблематично выявить до наступления поздних стадий. Когда в анализах пациента обнаруживаются отмершие клетки, то процесс разрушения тканей необратим, медицина может только замедлить его. При этом заболевание диагностируется у 10-15 процентов взрослого населения России.Исследователи ТМУ выяснили, что с помощью ПЭТ/КТ возможно выявить это и другие опасные болезни почек заблаговременно. В период, когда еще нет ни жалоб, ни изменений в анализах мочи, но уже формируется болезнь на молекулярно-клеточном уровне, что не доступно ни одному из существующих методов диагностики."ПЭТ/КТ – это высокотехнологичная визуализация углеводного и липидного метаболизма в различных органах, в результате видна молекулярно-клеточная жизнеспособность тканей в режиме реального времени. Раньше этот метод применяли только в онкодиагностике. Мы выяснили, что с его помощью можно зафиксировать поражение почек на ранней стадии. Пациенту вводятся меченые молекулы глюкозы, наблюдая за их фиксацией клеточными структурами почек, можно увидеть и рассчитать жизнеспособность органа, а также отследить регионы уменьшения метаболической активности", – рассказал профессор кафедры хирургии и урологии с курсом эндоскопии ТМУ Борис Бердичевский.Опухоль "любит" глюкозу и загорается ярким светом на экране врача-радиолога, объяснил специалист. Вместе с тем и обычные органы не могут обеспечивать нормальную жизнеспособность человеческого тела без глюкозы. Раньше врачи не обращали внимания на разницу между ее захватом здоровыми клетками и теми, которые уже склонны к поражению. Вторые находятся на стадии "оглушения ткани", если на этом этапе не выявить проблему, то орган медленно гибнет.По мнению ученого, ПЭТ/КТ со временем может заменить обычную флюорографию при проведении диспансеризации населения страны.Согласно выводам ученых Тюменского медицинского университета, позитронно-эмиссионную компьютерную томографию возможно применять для выявления метаболических нарушений любого органа задолго до возникновения их клинических проявлений.В вузе считают, что ускорить темпы внедрения метода в профилактическую диагностику могут подробные исследования его эффективности при выявлении разных заболеваний.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Заблаговременно диагностировать хроническую болезнь почек возможно при помощи совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ), считают ученые Тюменского государственного медицинского университета Минздрава России (ТМУ). Результаты исследований опубликованы в журнале "Урология".
Хроническая болезнь почек (ХБП) может развиться в результате ряда заболеваний, таких как пиелонефрит, мочекаменная болезнь, поликистоз и других, пояснили в вузе. Этот диагноз приводит к почечной недостаточности и осложнениям сердечно-сосудистой системы.
ХБП – одно из "молчаливых" заболеваний, считается, что его проблематично выявить до наступления поздних стадий. Когда в анализах пациента обнаруживаются отмершие клетки, то процесс разрушения тканей необратим, медицина может только замедлить его. При этом заболевание диагностируется у 10-15 процентов взрослого населения России.
Исследователи ТМУ выяснили, что с помощью ПЭТ/КТ возможно выявить это и другие опасные болезни почек заблаговременно. В период, когда еще нет ни жалоб, ни изменений в анализах мочи, но уже формируется болезнь на молекулярно-клеточном уровне, что не доступно ни одному из существующих методов диагностики.
"ПЭТ/КТ – это высокотехнологичная визуализация углеводного и липидного метаболизма в различных органах, в результате видна молекулярно-клеточная жизнеспособность тканей в режиме реального времени. Раньше этот метод применяли только в онкодиагностике. Мы выяснили, что с его помощью можно зафиксировать поражение почек на ранней стадии. Пациенту вводятся меченые молекулы глюкозы, наблюдая за их фиксацией клеточными структурами почек, можно увидеть и рассчитать жизнеспособность органа, а также отследить регионы уменьшения метаболической активности", – рассказал профессор кафедры хирургии и урологии с курсом эндоскопии ТМУ Борис Бердичевский.
Опухоль "любит" глюкозу и загорается ярким светом на экране врача-радиолога, объяснил специалист. Вместе с тем и обычные органы не могут обеспечивать нормальную жизнеспособность человеческого тела без глюкозы. Раньше врачи не обращали внимания на разницу между ее захватом здоровыми клетками и теми, которые уже склонны к поражению. Вторые находятся на стадии "оглушения ткани", если на этом этапе не выявить проблему, то орган медленно гибнет.
"Клетка снижает потребление глюкозы при начале любой болезни, влияющей на ткани, у нее как бы падает “аппетит”. Когда количество поглощаемого углевода снижается на 10 процентов, то явной опасности нет, если же показатель превысит 30 процентов, значит, клетки уже “оглушены” и пора подбирать соответствующую терапию", – продолжил профессор Бердичевский.
По мнению ученого, ПЭТ/КТ со временем может заменить обычную флюорографию при проведении диспансеризации населения страны.
Согласно выводам ученых Тюменского медицинского университета, позитронно-эмиссионную компьютерную томографию возможно применять для выявления метаболических нарушений любого органа задолго до возникновения их клинических проявлений.
В вузе считают, что ускорить темпы внедрения метода в профилактическую диагностику могут подробные исследования его эффективности при выявлении разных заболеваний.
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