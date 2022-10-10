https://ria.ru/20221010/tetrapak-1822918005.html
В России возобновили производство полноцветной упаковки "Тетра Пак"
В России возобновили производство полноцветной упаковки "Тетра Пак" - РИА Новости, 10.10.2022
В России возобновили производство полноцветной упаковки "Тетра Пак"
Бывшая российская "дочка" "Тетра Пак" вернулась к производству полноцветного дизайна упаковки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:14
2022-10-10T18:14
2022-10-10T18:33
россия
экономика
технологии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывшая российская "дочка" "Тетра Пак" вернулась к производству полноцветного дизайна упаковки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне. Перед запуском продукция нового поставщика успешно прошла тесты на соответствие самым строгим требованиям качества и пищевой безопасности в независимой лаборатории, а результаты тестов признаются и за пределами России", - сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что фабрика по производству упаковочного материала в Лобне работает бесперебейно. "Кроме того, мы уже начали получать поставки картона от азиатских поставщиков, а также тестируем картон и полимеры от локальных производителей, чтобы в полной мере удовлетворить потребности рынка", - сказали в пресс-службе.Головная компания международного производителя упаковки в конце июля сообщила, что больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в РФ и передает свое российское подразделение местному руководству. В настоящее время бывшая российская "дочка" продолжает работу как независимая компания."В конце сентября мы переименовали юридическое лицо в АО "Упаковочные системы". Работа над созданием нового бренда пока продолжается", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220525/upakovka-1790586022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, технологии
Россия, Экономика, Технологии
18:14 10.10.2022 (обновлено: 18:33 10.10.2022)
В России возобновили производство полноцветной упаковки "Тетра Пак"
Экс-дочка "Тетра Пак" в России возобновила производство упаковки в полноцветном дизайне
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывшая российская "дочка" "Тетра Пак" вернулась к производству полноцветного дизайна упаковки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне. Перед запуском продукция нового поставщика успешно прошла тесты на соответствие самым строгим требованиям качества и пищевой безопасности в независимой лаборатории, а результаты тестов признаются и за пределами России", - сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что фабрика по производству упаковочного материала в Лобне
работает бесперебейно. "Кроме того, мы уже начали получать поставки картона от азиатских поставщиков, а также тестируем картон и полимеры от локальных производителей, чтобы в полной мере удовлетворить потребности рынка", - сказали в пресс-службе.
Головная компания международного производителя упаковки в конце июля сообщила, что больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в РФ и передает свое российское подразделение местному руководству. В настоящее время бывшая российская "дочка" продолжает работу как независимая компания.
"В конце сентября мы переименовали юридическое лицо в АО "Упаковочные системы". Работа над созданием нового бренда пока продолжается", - сообщили в пресс-службе.