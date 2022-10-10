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В России возобновили производство полноцветной упаковки "Тетра Пак" - РИА Новости, 10.10.2022
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В России возобновили производство полноцветной упаковки "Тетра Пак"
В России возобновили производство полноцветной упаковки "Тетра Пак" - РИА Новости, 10.10.2022
В России возобновили производство полноцветной упаковки "Тетра Пак"
Бывшая российская "дочка" "Тетра Пак" вернулась к производству полноцветного дизайна упаковки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:14
2022-10-10T18:33
россия
экономика
технологии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывшая российская "дочка" "Тетра Пак" вернулась к производству полноцветного дизайна упаковки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне. Перед запуском продукция нового поставщика успешно прошла тесты на соответствие самым строгим требованиям качества и пищевой безопасности в независимой лаборатории, а результаты тестов признаются и за пределами России", - сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что фабрика по производству упаковочного материала в Лобне работает бесперебейно. "Кроме того, мы уже начали получать поставки картона от азиатских поставщиков, а также тестируем картон и полимеры от локальных производителей, чтобы в полной мере удовлетворить потребности рынка", - сказали в пресс-службе.Головная компания международного производителя упаковки в конце июля сообщила, что больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в РФ и передает свое российское подразделение местному руководству. В настоящее время бывшая российская "дочка" продолжает работу как независимая компания."В конце сентября мы переименовали юридическое лицо в АО "Упаковочные системы". Работа над созданием нового бренда пока продолжается", - сообщили в пресс-службе.
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россия, экономика, технологии
Россия, Экономика, Технологии
18:14 10.10.2022 (обновлено: 18:33 10.10.2022)
 
В России возобновили производство полноцветной упаковки "Тетра Пак"

Экс-дочка "Тетра Пак" в России возобновила производство упаковки в полноцветном дизайне

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкРабота завода компании "Тетра Пак" в подмосковной Лобне
Работа завода компании Тетра Пак в подмосковной Лобне - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Работа завода компании "Тетра Пак" в подмосковной Лобне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывшая российская "дочка" "Тетра Пак" вернулась к производству полноцветного дизайна упаковки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне. Перед запуском продукция нового поставщика успешно прошла тесты на соответствие самым строгим требованиям качества и пищевой безопасности в независимой лаборатории, а результаты тестов признаются и за пределами России", - сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что фабрика по производству упаковочного материала в Лобне работает бесперебейно. "Кроме того, мы уже начали получать поставки картона от азиатских поставщиков, а также тестируем картон и полимеры от локальных производителей, чтобы в полной мере удовлетворить потребности рынка", - сказали в пресс-службе.
Головная компания международного производителя упаковки в конце июля сообщила, что больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в РФ и передает свое российское подразделение местному руководству. В настоящее время бывшая российская "дочка" продолжает работу как независимая компания.
"В конце сентября мы переименовали юридическое лицо в АО "Упаковочные системы". Работа над созданием нового бренда пока продолжается", - сообщили в пресс-службе.
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 11:59
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