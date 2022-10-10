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Китай не оставит Тайваню пространства для действий, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 10.10.2022
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Китай не оставит Тайваню пространства для действий, заявили в МИД КНР
Китай не оставит Тайваню пространства для действий, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 10.10.2022
Китай не оставит Тайваню пространства для действий, заявили в МИД КНР
Китай не оставит никакого пространства для действия сепаратистам на Тайване, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:28
2022-10-10T11:28
в мире
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тайвань
сша
мид кнр
цай инвэнь
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Китай не оставит никакого пространства для действия сепаратистам на Тайване, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова главы администрации острова Цай Инвэнь о том, что Тайвань не пойдет на компромисс в вопросах суверенитета и демократических свобод."Тайваньский вопрос - это вопрос суверенитета и территориальной целостности Китая. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы никогда не оставим места для сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость Тайваня", - сказала дипломат.Цай Инвэнь заявила в понедельник, что "главный консенсус тайваньского народа и правящих и оппозиционных партий заключается в том, что в вопросах защиты суверенитета и образа жизни, основанного на демократических свободах, нет места для компромисса". Цай Инвэнь также сказала, что конфронтация "абсолютно не является вариантом для обеих сторон пролива", добавив, что мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также уважение стремления жителей Тайваня к суверенитету, демократии и свободе являются основой для возобновления позитивного развития отношений между сторонами.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20221010/kitay-1822691299.html
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в мире, китай, тайвань, сша, мид кнр, цай инвэнь, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, МИД КНР, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси
11:28 10.10.2022
 
Китай не оставит Тайваню пространства для действий, заявили в МИД КНР

В МИД КНР заявили, что Китай не оставит сепаратистам на Тайване пространства для действий

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Китай не оставит никакого пространства для действия сепаратистам на Тайване, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова главы администрации острова Цай Инвэнь о том, что Тайвань не пойдет на компромисс в вопросах суверенитета и демократических свобод.
"Тайваньский вопрос - это вопрос суверенитета и территориальной целостности Китая. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы никогда не оставим места для сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость Тайваня", - сказала дипломат.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
07:47
На Тайване заявили об отказе идти на компромисс в вопросах свободы
Цай Инвэнь заявила в понедельник, что "главный консенсус тайваньского народа и правящих и оппозиционных партий заключается в том, что в вопросах защиты суверенитета и образа жизни, основанного на демократических свободах, нет места для компромисса". Цай Инвэнь также сказала, что конфронтация "абсолютно не является вариантом для обеих сторон пролива", добавив, что мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также уважение стремления жителей Тайваня к суверенитету, демократии и свободе являются основой для возобновления позитивного развития отношений между сторонами.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 11:13
МИД Китая прокомментировал предложение Илона Маска по Тайваню
 
В миреКитайТайваньСШАМИД КНРЦай ИнвэньНэнси Пелоси
 
 
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