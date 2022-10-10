https://ria.ru/20221010/tankist-1822804880.html

Мобилизованный танкист призвал товарищей ничего не бояться

Мобилизованный танкист призвал товарищей ничего не бояться - РИА Новости, 10.10.2022

Мобилизованный танкист призвал товарищей ничего не бояться

Старший сержант Леонид из Ростовской области на "гражданке" был директором строительной фирмы, а после мобилизации стал наводчиком танка Т-72, он обратился к... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:24

2022-10-10T14:24

2022-10-10T15:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

частичная мобилизация в россии

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Старший сержант Леонид из Ростовской области на "гражданке" был директором строительной фирмы, а после мобилизации стал наводчиком танка Т-72, он обратился к другим мобилизованным, отметив, что "не надо бояться, это наша страна"."Всем, кто мобилизуется, хотел бы сказать: не надо бояться, это наша страна, наша родина. Мы должны гордо нести то, что приходится принимать нашей стране. И не забывать, кто мы есть - российские солдаты, офицеры. И не бояться ничего", - заявил Леонид со скромным позывным "Лёня" РИА Новости.Леониду 42 года. Ещё полторы недели назад он был директором строительной фирмы, а сейчас уже на передовой в ДНР."Зарплату себе продолжаю платить", - улыбается он.Насчет того, что его мобилизуют, говорит, "подозревал" - Леонид 22 года назад принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, так что повестка неожиданностью не стала."Мне ее в торжественной обстановке лично домой привёз глава района. Было приятно", - говорит танкист.Страха перед частичной мобилизацией не было. "Боимся мы только Бога, а больше бояться нам нечего. Только он может наказать нас за наши проступки", - говорит Леонид.Сейчас он вспоминает навыки управления танком. Что забыл - подсказывают более опытные товарищи, рассказывает Леонид. Встретили хорошо - "старожилы" делятся не только опытом, но и продуктами, экипировкой, всем необходимым, добавляет он."В принципе, ничего не забыл. Руки вспомнили. Чуть-чуть сейчас слаженность экипажа и вперёд, можно помогать нашим ребятам дальше", - отметил он.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.

https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822250721.html

https://ria.ru/20221002/granatomety-1821010661.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Из директора строймагазина в наводчики – мобилизованный призвал не бояться защищать страну Из директора строймагазина в наводчика - мобилизованный призвал не бояться защищать страну 2022-10-10T14:24 true PT1M54S

"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем 21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины. 2022-10-10T14:24 true PT2M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, частичная мобилизация в россии