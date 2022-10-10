https://ria.ru/20221010/tankist-1822804880.html
Мобилизованный танкист призвал товарищей ничего не бояться
Мобилизованный танкист призвал товарищей ничего не бояться - РИА Новости, 10.10.2022
Мобилизованный танкист призвал товарищей ничего не бояться
Старший сержант Леонид из Ростовской области на "гражданке" был директором строительной фирмы, а после мобилизации стал наводчиком танка Т-72, он обратился к... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:24
2022-10-10T14:24
2022-10-10T15:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Старший сержант Леонид из Ростовской области на "гражданке" был директором строительной фирмы, а после мобилизации стал наводчиком танка Т-72, он обратился к другим мобилизованным, отметив, что "не надо бояться, это наша страна"."Всем, кто мобилизуется, хотел бы сказать: не надо бояться, это наша страна, наша родина. Мы должны гордо нести то, что приходится принимать нашей стране. И не забывать, кто мы есть - российские солдаты, офицеры. И не бояться ничего", - заявил Леонид со скромным позывным "Лёня" РИА Новости.Леониду 42 года. Ещё полторы недели назад он был директором строительной фирмы, а сейчас уже на передовой в ДНР."Зарплату себе продолжаю платить", - улыбается он.Насчет того, что его мобилизуют, говорит, "подозревал" - Леонид 22 года назад принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, так что повестка неожиданностью не стала."Мне ее в торжественной обстановке лично домой привёз глава района. Было приятно", - говорит танкист.Страха перед частичной мобилизацией не было. "Боимся мы только Бога, а больше бояться нам нечего. Только он может наказать нас за наши проступки", - говорит Леонид.Сейчас он вспоминает навыки управления танком. Что забыл - подсказывают более опытные товарищи, рассказывает Леонид. Встретили хорошо - "старожилы" делятся не только опытом, но и продуктами, экипировкой, всем необходимым, добавляет он."В принципе, ничего не забыл. Руки вспомнили. Чуть-чуть сейчас слаженность экипажа и вперёд, можно помогать нашим ребятам дальше", - отметил он.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822250721.html
https://ria.ru/20221002/granatomety-1821010661.html
россия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Из директора строймагазина в наводчики – мобилизованный призвал не бояться защищать страну
Из директора строймагазина в наводчика - мобилизованный призвал не бояться защищать страну
2022-10-10T14:24
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"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем
21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины.
2022-10-10T14:24
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России
14:24 10.10.2022 (обновлено: 15:17 10.10.2022)
Мобилизованный танкист призвал товарищей ничего не бояться
Танкист из Ростовской области обратился к другим мобилизованным, призвав ничего не бояться
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Старший сержант Леонид из Ростовской области на "гражданке" был директором строительной фирмы, а после мобилизации стал наводчиком танка Т-72, он обратился к другим мобилизованным, отметив, что "не надо бояться, это наша страна".
"Всем, кто мобилизуется, хотел бы сказать: не надо бояться, это наша страна, наша родина. Мы должны гордо нести то, что приходится принимать нашей стране. И не забывать, кто мы есть - российские солдаты, офицеры. И не бояться ничего", - заявил Леонид со скромным позывным "Лёня" РИА Новости.
Леониду 42 года. Ещё полторы недели назад он был директором строительной фирмы, а сейчас уже на передовой в ДНР
.
"Зарплату себе продолжаю платить", - улыбается он.
Насчет того, что его мобилизуют, говорит, "подозревал" - Леонид 22 года назад принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе
, так что повестка неожиданностью не стала.
"Мне ее в торжественной обстановке лично домой привёз глава района. Было приятно", - говорит танкист.
Страха перед частичной мобилизацией не было. "Боимся мы только Бога, а больше бояться нам нечего. Только он может наказать нас за наши проступки", - говорит Леонид.
Сейчас он вспоминает навыки управления танком. Что забыл - подсказывают более опытные товарищи, рассказывает Леонид. Встретили хорошо - "старожилы" делятся не только опытом, но и продуктами, экипировкой, всем необходимым, добавляет он.
"В принципе, ничего не забыл. Руки вспомнили. Чуть-чуть сейчас слаженность экипажа и вперёд, можно помогать нашим ребятам дальше", - отметил он.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.