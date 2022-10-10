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Эксперты рассказали, что изменилось для туристов в Таиланде - РИА Новости, 10.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221010/tailand-1822729647.html
Эксперты рассказали, что изменилось для туристов в Таиланде
Эксперты рассказали, что изменилось для туристов в Таиланде - РИА Новости, 10.10.2022
Эксперты рассказали, что изменилось для туристов в Таиланде
Отдых в Таиланде подорожает из-за роста цен на билеты в национальные парки и нового налога, при этом, уже скоро появятся новые прямые рейсы в Королевство,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:24
2022-10-10T12:24
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
ассоциация туроператоров россии (атор)
conde nast
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Отдых в Таиланде подорожает из-за роста цен на билеты в национальные парки и нового налога, при этом, уже скоро появятся новые прямые рейсы в Королевство, сообщает АТОР.Таиланд занял третье место среди лучших стран для путешествий по версии журнала Conde Nast, Бангкок – четвертое место среди городов. У Самуи – третья строчка среди лучших островов Азии, у Пхукета – пятая, а Пхи-Пхи оказался на десятой.При этом, для туристов цена за вход во многие национальные парки Таиланда, расположенные в том числе и на этих островах, выросла в два раза (для местных жителей осталась прежней). Попасть туда, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, теперь стоит дороже. Согласно приказу Департамента национальных парков Таиланда (DNP), за встречу с Phi Phi Islands National Park, включая Пхи-Пхи и Ко-Майпай, нужно платить 400 бат (663 рублей) за взрослого и 200 бат (331 рублей) за ребенка.Посещение охраняемых зон возле островов Самет и Анг-Тхонг в Сиамском заливе теперь стоит 300 бат (тариф для взрослого) и 150 бат.Повысился ценник и за визит в один из трех крупнейших парков страны – Кхао Яй (Khao Yai National Park), большая часть которого расположена в провинции Накхонратчасима. Визит туда теперь стоит 400 бат для взрослого и 200 бат для ребенка.Новые расценки ждут туристов и в парковых территориях вокруг острова Ланта, включая Ко Рок, Ко Нгай и Ко Ха. Повышение цен распространяется также на дайв-сайты Хин Дэнг и Хин Мыанг. Билет для взрослого теперь также стоит 400 бат, для ребенка – 200 бат.Симиланы и архипелаг Сурин тоже подорожали. Теперь плата за вход сюда составляет 500 бат для взрослого и 250 бат для ребенка.Входной билет в еще один удивительный национальный парк – Кхао Сок, расположенный в 120 километрах от Пхукета, стоит 300 бат.Не первый год в Таиланде обсуждается вопрос туристического сбора. На данный момент известно, что он все же будет введен с начала 2023 года. Но официальных документов на этот счет пока нет.По мнению экспертов, даже если это и пройдет, то не ударит по бюджету туриста. Планируемый размер налога – 300 бат (500 рублей). Вряд ли это заставит кого-то поменять планы на отпуск в Таиланде, который стоит дороже 150 тысячи рублей.По вопросу введения карт "Мир" пока новостей нет. Активная работа в этой части продолжается. Баты в стране можно купить и за рубли.По прямым перелетам пока все без изменений: с 30 октября "Аэрофлот" будет выполнять два рейса в день из Москвы на Пхукет и один рейс в день по маршруту Москва – Бангкок. А S7 свяжет прямыми рейсами Бангкок и Иркутск со 2 ноября.TourDom.ru провел в своем телеграм-канале опрос и выяснил, готовы ли россияне этой осенью полететь в Таиланд. В исследовании приняли участие 4336 человек.Согласно опросу, 12 процентов респондентов обязательно полетят в Королевство. Еще 31 процент посмотрят на стоимость билетов и туров, а также подождут отправления первых рейсов. Еще семь процентов участников опроса сообщили, что для отдыха выбрали другую страну, половина респондентов или просто интересовались результатами, или пока не планируют отпуск.
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таиланд
бангкок
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туризм, новости - туризм, таиланд, бангкок, пхукет (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), conde nast , аэрофлот, s7 airlines, куда можно лететь, отдых на море, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Бангкок, Пхукет (остров), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Conde Nast , Аэрофлот, S7 Airlines, куда можно лететь, Отдых на море, туристы
12:24 10.10.2022
 
Эксперты рассказали, что изменилось для туристов в Таиланде

Эксперты рассказали о том, что подорожало в Таиланде и о прямых рейсах в страну из России

© Pixabay / Michelle RaponiОстрова Пхи Пхи в Таиланде
Острова Пхи Пхи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Pixabay / Michelle Raponi
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Отдых в Таиланде подорожает из-за роста цен на билеты в национальные парки и нового налога, при этом, уже скоро появятся новые прямые рейсы в Королевство, сообщает АТОР.
Таиланд занял третье место среди лучших стран для путешествий по версии журнала Conde Nast, Бангкок – четвертое место среди городов. У Самуи – третья строчка среди лучших островов Азии, у Пхукета – пятая, а Пхи-Пхи оказался на десятой.
При этом, для туристов цена за вход во многие национальные парки Таиланда, расположенные в том числе и на этих островах, выросла в два раза (для местных жителей осталась прежней).
Попасть туда, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, теперь стоит дороже. Согласно приказу Департамента национальных парков Таиланда (DNP), за встречу с Phi Phi Islands National Park, включая Пхи-Пхи и Ко-Майпай, нужно платить 400 бат (663 рублей) за взрослого и 200 бат (331 рублей) за ребенка.
Посещение охраняемых зон возле островов Самет и Анг-Тхонг в Сиамском заливе теперь стоит 300 бат (тариф для взрослого) и 150 бат.
Повысился ценник и за визит в один из трех крупнейших парков страны – Кхао Яй (Khao Yai National Park), большая часть которого расположена в провинции Накхонратчасима. Визит туда теперь стоит 400 бат для взрослого и 200 бат для ребенка.
Новые расценки ждут туристов и в парковых территориях вокруг острова Ланта, включая Ко Рок, Ко Нгай и Ко Ха. Повышение цен распространяется также на дайв-сайты Хин Дэнг и Хин Мыанг. Билет для взрослого теперь также стоит 400 бат, для ребенка – 200 бат.
Симиланы и архипелаг Сурин тоже подорожали. Теперь плата за вход сюда составляет 500 бат для взрослого и 250 бат для ребенка.
Входной билет в еще один удивительный национальный парк – Кхао Сок, расположенный в 120 километрах от Пхукета, стоит 300 бат.
Отдыхающие у бассейна в семейном отеле Мар Ле Мар - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
08:00Туризм
Новый "налог" на отдых: кому нужен туристический сбор
Не первый год в Таиланде обсуждается вопрос туристического сбора. На данный момент известно, что он все же будет введен с начала 2023 года. Но официальных документов на этот счет пока нет.
По мнению экспертов, даже если это и пройдет, то не ударит по бюджету туриста. Планируемый размер налога – 300 бат (500 рублей). Вряд ли это заставит кого-то поменять планы на отпуск в Таиланде, который стоит дороже 150 тысячи рублей.
По вопросу введения карт "Мир" пока новостей нет. Активная работа в этой части продолжается. Баты в стране можно купить и за рубли.
По прямым перелетам пока все без изменений: с 30 октября "Аэрофлот" будет выполнять два рейса в день из Москвы на Пхукет и один рейс в день по маршруту Москва – Бангкок. А S7 свяжет прямыми рейсами Бангкок и Иркутск со 2 ноября.
TourDom.ru провел в своем телеграм-канале опрос и выяснил, готовы ли россияне этой осенью полететь в Таиланд. В исследовании приняли участие 4336 человек.
Согласно опросу, 12 процентов респондентов обязательно полетят в Королевство. Еще 31 процент посмотрят на стоимость билетов и туров, а также подождут отправления первых рейсов. Еще семь процентов участников опроса сообщили, что для отдыха выбрали другую страну, половина респондентов или просто интересовались результатами, или пока не планируют отпуск.
Остров Джеймса Бонда в Таиланде - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 08:00Туризм
Королевство развлечений: лучшие места для отдыха в Таиланде
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиландБангкокПхукет (остров)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Conde NastАэрофлотS7 Airlinesкуда можно лететьОтдых на моретуристы
 
 
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