https://ria.ru/20221010/tailand-1822729647.html

Эксперты рассказали, что изменилось для туристов в Таиланде

Эксперты рассказали, что изменилось для туристов в Таиланде - РИА Новости, 10.10.2022

Эксперты рассказали, что изменилось для туристов в Таиланде

Отдых в Таиланде подорожает из-за роста цен на билеты в национальные парки и нового налога, при этом, уже скоро появятся новые прямые рейсы в Королевство,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:24

2022-10-10T12:24

2022-10-10T12:24

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Отдых в Таиланде подорожает из-за роста цен на билеты в национальные парки и нового налога, при этом, уже скоро появятся новые прямые рейсы в Королевство, сообщает АТОР.Таиланд занял третье место среди лучших стран для путешествий по версии журнала Conde Nast, Бангкок – четвертое место среди городов. У Самуи – третья строчка среди лучших островов Азии, у Пхукета – пятая, а Пхи-Пхи оказался на десятой.При этом, для туристов цена за вход во многие национальные парки Таиланда, расположенные в том числе и на этих островах, выросла в два раза (для местных жителей осталась прежней). Попасть туда, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, теперь стоит дороже. Согласно приказу Департамента национальных парков Таиланда (DNP), за встречу с Phi Phi Islands National Park, включая Пхи-Пхи и Ко-Майпай, нужно платить 400 бат (663 рублей) за взрослого и 200 бат (331 рублей) за ребенка.Посещение охраняемых зон возле островов Самет и Анг-Тхонг в Сиамском заливе теперь стоит 300 бат (тариф для взрослого) и 150 бат.Повысился ценник и за визит в один из трех крупнейших парков страны – Кхао Яй (Khao Yai National Park), большая часть которого расположена в провинции Накхонратчасима. Визит туда теперь стоит 400 бат для взрослого и 200 бат для ребенка.Новые расценки ждут туристов и в парковых территориях вокруг острова Ланта, включая Ко Рок, Ко Нгай и Ко Ха. Повышение цен распространяется также на дайв-сайты Хин Дэнг и Хин Мыанг. Билет для взрослого теперь также стоит 400 бат, для ребенка – 200 бат.Симиланы и архипелаг Сурин тоже подорожали. Теперь плата за вход сюда составляет 500 бат для взрослого и 250 бат для ребенка.Входной билет в еще один удивительный национальный парк – Кхао Сок, расположенный в 120 километрах от Пхукета, стоит 300 бат.Не первый год в Таиланде обсуждается вопрос туристического сбора. На данный момент известно, что он все же будет введен с начала 2023 года. Но официальных документов на этот счет пока нет.По мнению экспертов, даже если это и пройдет, то не ударит по бюджету туриста. Планируемый размер налога – 300 бат (500 рублей). Вряд ли это заставит кого-то поменять планы на отпуск в Таиланде, который стоит дороже 150 тысячи рублей.По вопросу введения карт "Мир" пока новостей нет. Активная работа в этой части продолжается. Баты в стране можно купить и за рубли.По прямым перелетам пока все без изменений: с 30 октября "Аэрофлот" будет выполнять два рейса в день из Москвы на Пхукет и один рейс в день по маршруту Москва – Бангкок. А S7 свяжет прямыми рейсами Бангкок и Иркутск со 2 ноября.TourDom.ru провел в своем телеграм-канале опрос и выяснил, готовы ли россияне этой осенью полететь в Таиланд. В исследовании приняли участие 4336 человек.Согласно опросу, 12 процентов респондентов обязательно полетят в Королевство. Еще 31 процент посмотрят на стоимость билетов и туров, а также подождут отправления первых рейсов. Еще семь процентов участников опроса сообщили, что для отдыха выбрали другую страну, половина респондентов или просто интересовались результатами, или пока не планируют отпуск.

https://ria.ru/20221010/sbor-1822297532.html

https://ria.ru/20220916/tailand-1816924213.html

таиланд

бангкок

пхукет (остров)

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Лана Баева

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Лана Баева

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