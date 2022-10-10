https://ria.ru/20221010/svyaz-1822786491.html

В разных регионах Украины сообщили о перебоях в работе мобильной связи

В разных регионах Украины сообщили о перебоях в работе мобильной связи - РИА Новости, 10.10.2022

В разных регионах Украины сообщили о перебоях в работе мобильной связи

Госспецсвязь Украины сообщает о перебоях в работе мобильной связи в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, а также в Харькове и Житомире, РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:32

2022-10-10T13:32

2022-10-10T14:08

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хмельницкий (город)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Госспецсвязь Украины сообщает о перебоях в работе мобильной связи в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, а также в Харькове и Житомире,"Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) фиксирует перебои в работе базовых станций мобильных операторов в ряде регионов Украины. В частности, перебои с доступностью мобильного интернета зафиксированы в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове, Житомире", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.В сообщении говорится, что нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры как непосредственно операторов, так и предприятий энергетического сектора. В ведомстве отметили, что еще в ряде населенных пунктов ощутимы проблемы с доступностью собственно мобильной связи. При этом в ведомстве призвали соблюдать "онлайн-тишину", не распространять фотографии и видеоматериалы ударов по объектам.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822787396.html

https://ria.ru/20221010/udary-1822776311.html

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хмельницкий (город)

полтавская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, хмельницкий (город), полтавская область