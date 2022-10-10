https://ria.ru/20221010/svo-1822689274.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 10.10.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска выпустили по Ясиноватой и Киевскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T07:14

2022-10-10T07:14

2022-10-10T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой и Киевскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Также представительство сообщило, что украинские войска в 01:20 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями ВСУ.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Киеву более сотни дальнобойных гаубиц M-777 под такие боеприпасы. Также киевским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк