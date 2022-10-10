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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/svo-1822689274.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска выпустили по Ясиноватой и Киевскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T07:14
2022-10-10T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой и Киевскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Также представительство сообщило, что украинские войска в 01:20 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями ВСУ.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Киеву более сотни дальнобойных гаубиц M-777 под такие боеприпасы. Также киевским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК
07:14 10.10.2022 (обновлено: 09:59 10.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Ясиноватую и Киевский район Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой и Киевскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"После 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 06:01 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 155 мм; 06:10 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено три снаряда калибра 155 мм", — говорится в Telegram-канале представительства.

Также представительство сообщило, что украинские войска в 01:20 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями ВСУ.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Киеву более сотни дальнобойных гаубиц M-777 под такие боеприпасы. Также киевским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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