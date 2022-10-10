07:14 10.10.2022 (обновлено: 09:59 10.10.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Ясиноватую и Киевский район Донецка
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой и Киевскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 06:01 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 155 мм; 06:10 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено три снаряда калибра 155 мм", — говорится в Telegram-канале представительства.
Также представительство сообщило, что украинские войска в 01:20 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями ВСУ.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Киеву более сотни дальнобойных гаубиц M-777 под такие боеприпасы. Также киевским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.