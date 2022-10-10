https://ria.ru/20221010/svo-1822688788.html

Власти Запорожской области сообщили о подготовке Киевом наступления

Власти Запорожской области сообщили о подготовке Киевом наступления - РИА Новости, 10.10.2022

Власти Запорожской области сообщили о подготовке Киевом наступления

Киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, провокации могут начаться уже в ближайшее время, сообщил... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T07:03

2022-10-10T07:03

2022-10-10T07:22

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, провокации могут начаться уже в ближайшее время, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, киевские власти могут решиться на провокацию или активизацию боевых действий в ближайшее время, максимум — в течение двух-трех недель.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, владимир рогов, запорожская область, киев, украина, россия