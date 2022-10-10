07:03 10.10.2022 (обновлено: 07:22 10.10.2022)
Власти Запорожской области сообщили о подготовке Киевом наступления
Член ГСА Запорожской области Рогов заявил, что Киев готовится к наступлению на регион
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский флаг в парке города Васильевка Запорожской области
Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, провокации могут начаться уже в ближайшее время, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть "освобождена". Это явно делается для того, чтобы выпросить еще больше оружия под свои преступные замыслы", — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, киевские власти могут решиться на провокацию или активизацию боевых действий в ближайшее время, максимум — в течение двух-трех недель.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.