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Власти Запорожской области сообщили о подготовке Киевом наступления - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/svo-1822688788.html
Власти Запорожской области сообщили о подготовке Киевом наступления
Власти Запорожской области сообщили о подготовке Киевом наступления - РИА Новости, 10.10.2022
Власти Запорожской области сообщили о подготовке Киевом наступления
Киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, провокации могут начаться уже в ближайшее время, сообщил... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T07:03
2022-10-10T07:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
киев
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, провокации могут начаться уже в ближайшее время, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, киевские власти могут решиться на провокацию или активизацию боевых действий в ближайшее время, максимум — в течение двух-трех недель.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, киев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Киев, Украина, Россия
07:03 10.10.2022 (обновлено: 07:22 10.10.2022)
 
Власти Запорожской области сообщили о подготовке Киевом наступления

Член ГСА Запорожской области Рогов заявил, что Киев готовится к наступлению на регион

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский флаг в парке города Васильевка Запорожской области
Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, провокации могут начаться уже в ближайшее время, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть "освобождена". Это явно делается для того, чтобы выпросить еще больше оружия под свои преступные замыслы", — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, киевские власти могут решиться на провокацию или активизацию боевых действий в ближайшее время, максимум — в течение двух-трех недель.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьКиевУкраинаРоссия
 
 
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