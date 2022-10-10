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Рогов заявил об ударах по подконтрольному Украине Запорожью - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Рогов заявил об ударах по подконтрольному Украине Запорожью
Рогов заявил об ударах по подконтрольному Украине Запорожью - РИА Новости, 10.10.2022
Рогов заявил об ударах по подконтрольному Украине Запорожью
В подконтрольном Украине городе Запорожье наносятся удары по объектам, которые используются киевскими боевиками и иностранными наемниками для хранения... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T03:39
2022-10-10T07:36
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
украина
запорожская область
запорожье
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В подконтрольном Украине городе Запорожье наносятся удары по объектам, которые используются киевскими боевиками и иностранными наемниками для хранения боеприпасов, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Он отметил, что удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, которые киевские боевики и иностранные наемники используют как военные базы и места хранения оружия с боеприпасами.
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в мире, владимир рогов, украина, запорожская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Украина, Запорожская область, Запорожье
03:39 10.10.2022 (обновлено: 07:36 10.10.2022)
 
Рогов заявил об ударах по подконтрольному Украине Запорожью

Рогов заявил об ударах по объектам боевиков в подконтрольном Украине городе Запорожье

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт РИА Новости. В подконтрольном Украине городе Запорожье наносятся удары по объектам, которые используются киевскими боевиками и иностранными наемниками для хранения боеприпасов, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

"Начиная с 1.45 и по данный момент в областном центре, временно находящемся под контролем режима (Владимира) Зеленского, были слышны как минимум четыре взрыва. Воздушная тревога заработала после второго из них. Слышна работа ПВО. В нескольких районах города видны столпы дыма, а также пропало электричество", - написал Рогов.

Он отметил, что удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, которые киевские боевики и иностранные наемники используют как военные базы и места хранения оружия с боеприпасами.
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