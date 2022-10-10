https://ria.ru/20221010/svo-1822685412.html

Рогов заявил об ударах по подконтрольному Украине Запорожью

Рогов заявил об ударах по подконтрольному Украине Запорожью - РИА Новости, 10.10.2022

Рогов заявил об ударах по подконтрольному Украине Запорожью

В подконтрольном Украине городе Запорожье наносятся удары по объектам, которые используются киевскими боевиками и иностранными наемниками для хранения... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T03:39

2022-10-10T03:39

2022-10-10T07:36

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В подконтрольном Украине городе Запорожье наносятся удары по объектам, которые используются киевскими боевиками и иностранными наемниками для хранения боеприпасов, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Он отметил, что удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, которые киевские боевики и иностранные наемники используют как военные базы и места хранения оружия с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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