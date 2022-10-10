https://ria.ru/20221010/svo-1822682438.html

В Херсонской области взяли в плен двоих офицеров украинской разведки

В Херсонской области взяли в плен двоих офицеров украинской разведки - РИА Новости, 10.10.2022

В Херсонской области взяли в плен двоих офицеров украинской разведки

Два офицера Главного управления разведки Минобороны Украины попали в плен под Херсоном, сообщил в Telegram-канале заместитель главы областной администрации... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T01:43

2022-10-10T01:43

2022-10-10T08:16

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кирилл стремоусов

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россия

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Два офицера Главного управления разведки Минобороны Украины попали в плен под Херсоном, сообщил в Telegram-канале заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.По его словам, украинские тактические группы при поддержке танков пытались прорваться в стык российских подразделений в направлении села Борозенское, но получили отпор и отступили, потеряв три танка и пять БМП.В начале октября ВСУ начали контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, но их продвижение остановили. По данным местных властей, украинская армия попадает в огненные мешки и несет значительные потери. Накануне Стремоусов рассказал, что ситуация на линии фронта стабилизировалась, а украинское наступление захлебнулось.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , херсон, министерство обороны украины, россия