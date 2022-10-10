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В Херсонской области взяли в плен двоих офицеров украинской разведки
В Херсонской области взяли в плен двоих офицеров украинской разведки - РИА Новости, 10.10.2022
В Херсонской области взяли в плен двоих офицеров украинской разведки
Два офицера Главного управления разведки Минобороны Украины попали в плен под Херсоном, сообщил в Telegram-канале заместитель главы областной администрации... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T01:43
2022-10-10T01:43
2022-10-10T08:16
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
херсон
министерство обороны украины
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Два офицера Главного управления разведки Минобороны Украины попали в плен под Херсоном, сообщил в Telegram-канале заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.По его словам, украинские тактические группы при поддержке танков пытались прорваться в стык российских подразделений в направлении села Борозенское, но получили отпор и отступили, потеряв три танка и пять БМП.В начале октября ВСУ начали контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, но их продвижение остановили. По данным местных властей, украинская армия попадает в огненные мешки и несет значительные потери. Накануне Стремоусов рассказал, что ситуация на линии фронта стабилизировалась, а украинское наступление захлебнулось.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Херсон, Министерство обороны Украины, Россия
01:43 10.10.2022 (обновлено: 08:16 10.10.2022)
В Херсонской области взяли в плен двоих офицеров украинской разведки
Стремоусов: два офицера украинской разведки попали в плен под Херсоном