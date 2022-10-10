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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 10.10.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска менее чем за три часа обстреляли Ясиноватую и два района Донецка, выпустив в сумме девять снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T00:51

2022-10-10T00:51

2022-10-10T00:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска менее чем за три часа обстреляли Ясиноватую и два района Донецка, выпустив в сумме девять снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк