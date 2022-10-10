Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ менее чем за три часа обстреляли Ясиноватую и Донецк
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска менее чем за три часа обстреляли Ясиноватую и два района Донецка, выпустив в сумме девять снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.30 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 20.40 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм... 23.05 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.