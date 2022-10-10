https://ria.ru/20221010/svet-1822723139.html

Во всех районах Сумской области Украины наблюдают проблемы со светом

Во всех районах Сумской области Украины наблюдают проблемы со светом - РИА Новости, 10.10.2022

Во всех районах Сумской области Украины наблюдают проблемы со светом

Во всех районах Сумской области Украины наблюдаются проблемы со светом, а где-то - и с водоснабжением, сообщил глава администрации области Дмитрий Живицкий. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:50

2022-10-10T10:50

2022-10-10T10:57

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Во всех районах Сумской области Украины наблюдаются проблемы со светом, а где-то - и с водоснабжением, сообщил глава администрации области Дмитрий Живицкий."Сумы. Во всех районах области есть перебои со светом. Кое-где из-за этого проблемы с водоснабжением", - написал Живицкий в своем Telegram-канале.Он подтвердил два ракетных удара по объектам инфраструктуре в Конотопе. "Есть раненые", - добавил Живицкий.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, сумская область, киев, владимир зеленский