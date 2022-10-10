https://ria.ru/20221010/svet-1822723139.html
Во всех районах Сумской области Украины наблюдают проблемы со светом
Во всех районах Сумской области Украины наблюдают проблемы со светом - РИА Новости, 10.10.2022
Во всех районах Сумской области Украины наблюдают проблемы со светом
Во всех районах Сумской области Украины наблюдаются проблемы со светом, а где-то - и с водоснабжением, сообщил глава администрации области Дмитрий Живицкий. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:50
2022-10-10T10:50
2022-10-10T10:57
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Во всех районах Сумской области Украины наблюдаются проблемы со светом, а где-то - и с водоснабжением, сообщил глава администрации области Дмитрий Живицкий."Сумы. Во всех районах области есть перебои со светом. Кое-где из-за этого проблемы с водоснабжением", - написал Живицкий в своем Telegram-канале.Он подтвердил два ракетных удара по объектам инфраструктуре в Конотопе. "Есть раненые", - добавил Живицкий.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сумская область, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Сумская область, Киев, Владимир Зеленский
10:50 10.10.2022 (обновлено: 10:57 10.10.2022)
Во всех районах Сумской области Украины наблюдают проблемы со светом
Проблемы со светом наблюдают во всех районах Сумской области Украины
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Во всех районах Сумской области Украины наблюдаются проблемы со светом, а где-то - и с водоснабжением, сообщил
глава администрации области Дмитрий Живицкий.
"Сумы. Во всех районах области есть перебои со светом. Кое-где из-за этого проблемы с водоснабжением", - написал Живицкий в своем Telegram-канале.
Он подтвердил два ракетных удара по объектам инфраструктуре в Конотопе. "Есть раненые", - добавил Живицкий.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.