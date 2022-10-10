19:53 10.10.2022 (обновлено: 21:57 10.10.2022)
Экономист забил тревогу из-за ошибки США, которая войдет в историю
The Hill: повышение ФРС США ключевой ставки приведет к серьезной экономической рецессии
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Из-за ошибок в экономической политике США рискуют столкнуться с рецессией, заявил в беседе с The Hill главный экономический советник крупнейшей немецкой страховой компании Allianz Мохамед Али Эль-Эриан.
"Я боюсь, что мы рискуем с очень высокой вероятностью столкнуться с разрушительной рецессией", — сказал специалист.
По его мнению, Федеральная резервная система США совершила ошибки, которые "войдут в учебники истории".
Такой ошибкой, в частности, экономический советник Allianz называет неверную оценку ситуации вокруг начавшейся инфляции. Американский регулятор посчитал ее временной и принял решение, что на нее не нужно реагировать. Но даже когда стало очевидно, что страна столкнулась с высокой и долгосрочной инфляцией, ведомство все равно не стало принимать необходимые меры, подчеркнул Эль-Эриан.
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Он также раскритиковал сентябрьское повышение ключевой ставки. Эль-Эриан отметил, что теперь перед ФРС стоит задача не только преодолеть кризис, но и "восстановить свой авторитет после своей запоздалой реакции".
В сентябре американский регулятор повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25 процента годовых. С мая этого года ФРС трижды повышала ключевой показатель в попытках сдержать растущую инфляцию.
США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привели к росту цен на энергоресурсы. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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