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Экономист забил тревогу из-за ошибки США, которая войдет в историю

Экономист забил тревогу из-за ошибки США, которая войдет в историю - РИА Новости, 10.10.2022

Экономист забил тревогу из-за ошибки США, которая войдет в историю

Из-за ошибок в экономической политике США рискуют столкнуться с рецессией, заявил в беседе с The Hill главный экономический советник крупнейшей немецкой... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:53

2022-10-10T19:53

2022-10-10T21:57

экономика

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Из-за ошибок в экономической политике США рискуют столкнуться с рецессией, заявил в беседе с The Hill главный экономический советник крупнейшей немецкой страховой компании Allianz Мохамед Али Эль-Эриан.По его мнению, Федеральная резервная система США совершила ошибки, которые "войдут в учебники истории".Такой ошибкой, в частности, экономический советник Allianz называет неверную оценку ситуации вокруг начавшейся инфляции. Американский регулятор посчитал ее временной и принял решение, что на нее не нужно реагировать. Но даже когда стало очевидно, что страна столкнулась с высокой и долгосрочной инфляцией, ведомство все равно не стало принимать необходимые меры, подчеркнул Эль-Эриан.Он также раскритиковал сентябрьское повышение ключевой ставки. Эль-Эриан отметил, что теперь перед ФРС стоит задача не только преодолеть кризис, но и "восстановить свой авторитет после своей запоздалой реакции".В сентябре американский регулятор повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25 процента годовых. С мая этого года ФРС трижды повышала ключевой показатель в попытках сдержать растущую инфляцию.США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привели к росту цен на энергоресурсы. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221006/deripaska-1822034096.html

https://ria.ru/20221006/inflyatsiya-1821969690.html

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