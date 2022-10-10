https://ria.ru/20221010/ssha-1822933299.html

Американский ветеран задал Байдену неудобный вопрос о Зеленском

Американский ветеран задал Байдену неудобный вопрос о Зеленском - РИА Новости, 10.10.2022

Американский ветеран задал Байдену неудобный вопрос о Зеленском

Ветеран армии США, политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли в Twitter раскритиковал решение президента США Джо Байдена оказывать финансовую поддержку режиму... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:05

2022-10-10T19:05

2022-10-10T20:25

в мире

джо байден

владимир зеленский

сша

калифорния

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ветеран армии США, политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли в Twitter раскритиковал решение президента США Джо Байдена оказывать финансовую поддержку режиму Владимира Зеленского на фоне внутренних нерешенных проблем Соединенных Штатов."К концу этого года Джо Байден передаст Зеленскому сто миллиардов долларов из наших средств. Тем временем наша собственная граница находится в опасности. Получается, что американский президент не руководит собственной страной?" — поинтересовался он.По данным Погранично-таможенной службы США, приток нелегальных мигрантов, задержанных при пересечении юго-западных границ США, за десять месяцев 2022 фискального года (с октября 2021-го по июль 2022 года) составил 1,946 миллиона человек.Миграционный поток из стран Латинской Америки достиг максимальных цифр в государствах региона на фоне экономических сложностей, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20221010/ssha-1822868739.html

https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html

сша

калифорния

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, владимир зеленский, сша, калифорния, украина