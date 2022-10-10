https://ria.ru/20221010/ssha-1822933299.html
Американский ветеран задал Байдену неудобный вопрос о Зеленском
Американский ветеран задал Байдену неудобный вопрос о Зеленском - РИА Новости, 10.10.2022
Американский ветеран задал Байдену неудобный вопрос о Зеленском
Ветеран армии США, политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли в Twitter раскритиковал решение президента США Джо Байдена оказывать финансовую поддержку режиму... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:05
2022-10-10T19:05
2022-10-10T20:25
в мире
джо байден
владимир зеленский
сша
калифорния
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ветеран армии США, политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли в Twitter раскритиковал решение президента США Джо Байдена оказывать финансовую поддержку режиму Владимира Зеленского на фоне внутренних нерешенных проблем Соединенных Штатов."К концу этого года Джо Байден передаст Зеленскому сто миллиардов долларов из наших средств. Тем временем наша собственная граница находится в опасности. Получается, что американский президент не руководит собственной страной?" — поинтересовался он.По данным Погранично-таможенной службы США, приток нелегальных мигрантов, задержанных при пересечении юго-западных границ США, за десять месяцев 2022 фискального года (с октября 2021-го по июль 2022 года) составил 1,946 миллиона человек.Миграционный поток из стран Латинской Америки достиг максимальных цифр в государствах региона на фоне экономических сложностей, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20221010/ssha-1822868739.html
https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html
сша
калифорния
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_86025416e5e89699749a68d06ddce5a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, владимир зеленский, сша, калифорния, украина
В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, США, Калифорния, Украина
19:05 10.10.2022 (обновлено: 20:25 10.10.2022)
Американский ветеран задал Байдену неудобный вопрос о Зеленском
Американский ветеран Джеймс Брэдли осудил решение Байдена финансово помогать Зеленскому