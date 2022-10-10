https://ria.ru/20221010/ssha-1822868739.html

"Это капитуляция". В США осудили Байдена за бездумное решение

"Это капитуляция". В США осудили Байдена за бездумное решение - РИА Новости, 10.10.2022

"Это капитуляция". В США осудили Байдена за бездумное решение

Политика команды президента США Джо Байдена привела США к полной зависимости от иностранных энергоресурсов, написал в статье для Fox News экс-министр энергетики РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:38

2022-10-10T16:38

2022-10-10T17:07

цены на нефть

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Политика команды президента США Джо Байдена привела США к полной зависимости от иностранных энергоресурсов, написал в статье для Fox News экс-министр энергетики и бывший губернатор Техаса Рик Перри.Белый дом допустил многочисленные ошибки в регулировании отрасли энергетики, фактически поставив ее на грань исчезновения, считает Перри. По его мнению, "бездумные попытки" Вашингтона зафиксировать цены наводнили рынок резервным стратегическим запасом американской нефти, однако не достигли своей цели."Хотя цены на нефть снизились по сравнению с летним пиком, они все еще на 1,49 доллара выше, чем в момент вступления Байдена в должность", — отметил автор.Бывший министр подчеркнул, что раньше американские энергетики были крупнейшими в мире производителями нефти, способными "противостоять ценовому сговору иностранных картелей".Пятого октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки. Байден назвал это решение "разочаровывающим и недальновидным". Он заявил, что Белый дом проконсультируется с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822705971.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

цены на нефть, джо байден, рик перри, сша, опек, техас, в мире