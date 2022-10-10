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Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину - РИА Новости, 10.10.2022
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть территорию Украины, когда это будет безопасно. Об этом сообщается на сайте диппредставительства. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:14
2022-10-10T12:14
2022-10-10T13:24
в мире
сша
киев
украина
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть территорию Украины, когда это будет безопасно. Об этом сообщается на сайте диппредставительства."Посольство США призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину немедленно, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасно", — говорится в заявлении.Утром в понедельник украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетными ударами также оказались Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергетическим объектам в Запорожье, Виннице, Сумах и Житомире.После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.Как заявил Владимир Путин, российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он отметил, что если киевские власти продолжат теракты на территории России, то ответ Москвы окажется жесткими и "по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения
Несколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.
2022-10-10T12:14
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, украина, владимир путин
В мире, США, Киев, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
12:14 10.10.2022 (обновлено: 13:24 10.10.2022)
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину, когда это будет безопасно
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть территорию Украины, когда это будет безопасно. Об этом сообщается
на сайте диппредставительства.
"Посольство США призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину немедленно, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасно", — говорится в заявлении.
Утром в понедельник украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетными ударами также оказались Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область
, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.
Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергетическим объектам в Запорожье, Виннице, Сумах и Житомире.
После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
Как заявил Владимир Путин, российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он отметил, что если киевские власти продолжат теракты на территории России, то ответ Москвы окажется жесткими и "по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз".