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В США представят закон о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии

В США представят закон о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.10.2022

В США представят закон о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии

Американские законодатели представят в сенате и палате представителей законопроект о приостановке продажи американского оружия Саудовской Аравии, говорится в... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T06:48

2022-10-10T06:48

2022-10-10T06:48

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Американские законодатели представят в сенате и палате представителей законопроект о приостановке продажи американского оружия Саудовской Аравии, говорится в статье сенатора-демократа от штата Коннектикут Ричарда Блюменталя и конгрессмена-демократа от штата Калифорния Ро Ханны в газете Politico.Как отмечают авторы, сегодня Саудовская Аравия сильно зависит от помощи США в области обороны, покупая большую часть своих вооружений у США. Также они указывают, что королевство зависит от американских компаний в создании местной оборонной промышленности через крупные совместные предприятия.Свою инициативу они объяснили ответом на "сговор" Саудовской Аравии с Россией.Ранее ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал ответные меры в отношении Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20221007/peregovory-1822292516.html

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цены на нефть, ричард блюменталь, джо байден, энтони блинкен, саудовская аравия, сша, россия, опек