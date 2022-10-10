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В США представят закон о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.10.2022
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В США представят закон о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии
В США представят закон о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.10.2022
В США представят закон о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии
Американские законодатели представят в сенате и палате представителей законопроект о приостановке продажи американского оружия Саудовской Аравии, говорится в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T06:48
2022-10-10T06:48
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Американские законодатели представят в сенате и палате представителей законопроект о приостановке продажи американского оружия Саудовской Аравии, говорится в статье сенатора-демократа от штата Коннектикут Ричарда Блюменталя и конгрессмена-демократа от штата Калифорния Ро Ханны в газете Politico.Как отмечают авторы, сегодня Саудовская Аравия сильно зависит от помощи США в области обороны, покупая большую часть своих вооружений у США. Также они указывают, что королевство зависит от американских компаний в создании местной оборонной промышленности через крупные совместные предприятия.Свою инициативу они объяснили ответом на "сговор" Саудовской Аравии с Россией.Ранее ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал ответные меры в отношении Саудовской Аравии.
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цены на нефть, ричард блюменталь, джо байден, энтони блинкен, саудовская аравия, сша, россия, опек
Цены на нефть, Ричард Блюменталь, Джо Байден, Энтони Блинкен, Саудовская Аравия, США, Россия, ОПЕК
06:48 10.10.2022
 
В США представят закон о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии

Законодатели США представят законопроект о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии

© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Американские законодатели представят в сенате и палате представителей законопроект о приостановке продажи американского оружия Саудовской Аравии, говорится в статье сенатора-демократа от штата Коннектикут Ричарда Блюменталя и конгрессмена-демократа от штата Калифорния Ро Ханны в газете Politico.
"Мы предложим во вторник двухпалатный законопроект в сенате и палате представителей США, который немедленно остановит все продажи американского оружия Саудовской Аравии", - говорится в статье.
Как отмечают авторы, сегодня Саудовская Аравия сильно зависит от помощи США в области обороны, покупая большую часть своих вооружений у США. Также они указывают, что королевство зависит от американских компаний в создании местной оборонной промышленности через крупные совместные предприятия.
"Учитывая ранний характер этих совместных предприятий, а также минимальную совместимость между нынешней системой вооружений Саудовской Аравии и потенциальными иностранными заменами, саудовцы мало что могут сделать для того, чтобы отреагировать на этот предлагаемый законопроект, кроме как вернуться за стол переговоров с США в духе доброй воли", - пишут авторы.
Свою инициативу они объяснили ответом на "сговор" Саудовской Аравии с Россией.
"Саудовская Аравия вступила в сговор с Россией, приняв решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день на встрече ОПЕК+, тем самым повысив цену на газ в пользу России", - объясняют авторы законопроекта.
Ранее ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.
Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал ответные меры в отношении Саудовской Аравии.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Более 250 переговоров провели участники деловой миссии в Саудовской Аравии
 
Цены на нефтьРичард БлюментальДжо БайденЭнтони БлинкенСаудовская АравияСШАРоссияОПЕК
 
 
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