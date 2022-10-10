https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822974546.html

Спецоперация, 10 октября: ВС России ударили по военным объектам Украины

Спецоперация, 10 октября: ВС России ударили по военным объектам Украины - РИА Новости, 11.10.2022

Спецоперация, 10 октября: ВС России ударили по военным объектам Украины

Вооруженные силы РФ нанесли в понедельник массированный удар высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, сообщили сегодня... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-10T23:59

2022-10-10T23:59

2022-10-11T00:01

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

киев

вооруженные силы рф

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли в понедельник массированный удар высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, сообщили сегодня в Министерстве обороны РФ.Ход операцииСегодня в Министерстве обороны РФ сообщили о проведении массированного удара высокоточным оружием по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.По данным оборонного ведомства, истребители ВКС РФ сбили в воздухе в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, кроме того, российскими системами ПВО за минувшие сутки были сбиты шесть украинских беспилотников, ракета "Точка-У", шесть снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM.Как рассказали в пресс-службе министерства, ударами российских войск поражены 52 артиллерийских украинских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах.Отмечается, что Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении - потери противника составили более 40 человек.В российском военном ведомстве также рассказали в понедельник, что на Николаево-Криворожском направлении российским Вооруженным силам удалось отбить украинскую атаку из трех батальонных тактических групп и подразделений иностранных наемников. В результате этого было уничтожено более 60 боевиков, 9 танков, 16 бронемашин, 17 автомобилей.Удары по инфраструктуре УкраиныПрезидент России Владимир Путин заявил сегодня в ходе совещания с членами Совбеза, что массированный удар высокоточным оружием большой дальности, нанесенный сегодня утром по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, был проведен по предложению Министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России. Кроме того, президент обвинил киевские власти в использовании террористических методов - вплоть до атомного терроризма.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".Министерство энергетики Украины сообщило сегодня, что Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами. Ранее госслужба по ЧС Украины заявила, что пять областей после утренних ударов обесточены полностью, остальные регионы частично.Вокруг УкраиныПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал сегодня журналистам, что США не связывались с Россией по вопросу возможных переговоров по Украине. По его словам, вряд ли эта инициатива возможна после законодательного отказа Киева от каких-либо переговоров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, курская аэс, миг-29, турецкий поток