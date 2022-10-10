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Спецоперация, 10 октября: ВС России ударили по военным объектам Украины - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822974546.html
Спецоперация, 10 октября: ВС России ударили по военным объектам Украины
Спецоперация, 10 октября: ВС России ударили по военным объектам Украины - РИА Новости, 11.10.2022
Спецоперация, 10 октября: ВС России ударили по военным объектам Украины
Вооруженные силы РФ нанесли в понедельник массированный удар высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, сообщили сегодня... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-10T23:59
2022-10-11T00:01
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
киев
вооруженные силы рф
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли в понедельник массированный удар высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, сообщили сегодня в Министерстве обороны РФ.Ход операцииСегодня в Министерстве обороны РФ сообщили о проведении массированного удара высокоточным оружием по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.По данным оборонного ведомства, истребители ВКС РФ сбили в воздухе в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, кроме того, российскими системами ПВО за минувшие сутки были сбиты шесть украинских беспилотников, ракета "Точка-У", шесть снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM.Как рассказали в пресс-службе министерства, ударами российских войск поражены 52 артиллерийских украинских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах.Отмечается, что Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении - потери противника составили более 40 человек.В российском военном ведомстве также рассказали в понедельник, что на Николаево-Криворожском направлении российским Вооруженным силам удалось отбить украинскую атаку из трех батальонных тактических групп и подразделений иностранных наемников. В результате этого было уничтожено более 60 боевиков, 9 танков, 16 бронемашин, 17 автомобилей.Удары по инфраструктуре УкраиныПрезидент России Владимир Путин заявил сегодня в ходе совещания с членами Совбеза, что массированный удар высокоточным оружием большой дальности, нанесенный сегодня утром по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, был проведен по предложению Министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России. Кроме того, президент обвинил киевские власти в использовании террористических методов - вплоть до атомного терроризма.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".Министерство энергетики Украины сообщило сегодня, что Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами. Ранее госслужба по ЧС Украины заявила, что пять областей после утренних ударов обесточены полностью, остальные регионы частично.Вокруг УкраиныПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал сегодня журналистам, что США не связывались с Россией по вопросу возможных переговоров по Украине. По его словам, вряд ли эта инициатива возможна после законодательного отказа Киева от каких-либо переговоров.
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, курская аэс, миг-29, турецкий поток
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы РФ, Войска воздушно-космической обороны, Курская АЭС, МиГ-29, Турецкий поток
23:59 10.10.2022 (обновлено: 00:01 11.10.2022)
 
Спецоперация, 10 октября: ВС России ударили по военным объектам Украины

ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военного управления

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России во время обезвреживания моста на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново
Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России во время обезвреживания моста на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России во время обезвреживания моста на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли в понедельник массированный удар высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, сообщили сегодня в Министерстве обороны РФ.

Ход операции

Сегодня в Министерстве обороны РФ сообщили о проведении массированного удара высокоточным оружием по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
По данным оборонного ведомства, истребители ВКС РФ сбили в воздухе в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, кроме того, российскими системами ПВО за минувшие сутки были сбиты шесть украинских беспилотников, ракета "Точка-У", шесть снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM.
Как рассказали в пресс-службе министерства, ударами российских войск поражены 52 артиллерийских украинских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах.
Отмечается, что Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении - потери противника составили более 40 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В российском военном ведомстве также рассказали в понедельник, что на Николаево-Криворожском направлении российским Вооруженным силам удалось отбить украинскую атаку из трех батальонных тактических групп и подразделений иностранных наемников. В результате этого было уничтожено более 60 боевиков, 9 танков, 16 бронемашин, 17 автомобилей.

Удары по инфраструктуре Украины

Президент России Владимир Путин заявил сегодня в ходе совещания с членами Совбеза, что массированный удар высокоточным оружием большой дальности, нанесенный сегодня утром по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, был проведен по предложению Министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России. Кроме того, президент обвинил киевские власти в использовании террористических методов - вплоть до атомного терроризма.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
Министерство энергетики Украины сообщило сегодня, что Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами. Ранее госслужба по ЧС Украины заявила, что пять областей после утренних ударов обесточены полностью, остальные регионы частично.

Вокруг Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал сегодня журналистам, что США не связывались с Россией по вопросу возможных переговоров по Украине. По его словам, вряд ли эта инициатива возможна после законодательного отказа Киева от каких-либо переговоров.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияКиевВооруженные силы РФВойска воздушно-космической обороныКурская АЭСМиГ-29Турецкий поток
 
 
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