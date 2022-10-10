23:59 10.10.2022 (обновлено: 00:01 11.10.2022)
Спецоперация, 10 октября: ВС России ударили по военным объектам Украины
ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военного управления
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России во время обезвреживания моста на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново
Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России во время обезвреживания моста на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли в понедельник массированный удар высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, сообщили сегодня в Министерстве обороны РФ.
Ход операции
Сегодня в Министерстве обороны РФ сообщили о проведении массированного удара высокоточным оружием по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
По данным оборонного ведомства, истребители ВКС РФ сбили в воздухе в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, кроме того, российскими системами ПВО за минувшие сутки были сбиты шесть украинских беспилотников, ракета "Точка-У", шесть снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM.
Как рассказали в пресс-службе министерства, ударами российских войск поражены 52 артиллерийских украинских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах.
Отмечается, что Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении - потери противника составили более 40 человек.
В российском военном ведомстве также рассказали в понедельник, что на Николаево-Криворожском направлении российским Вооруженным силам удалось отбить украинскую атаку из трех батальонных тактических групп и подразделений иностранных наемников. В результате этого было уничтожено более 60 боевиков, 9 танков, 16 бронемашин, 17 автомобилей.
Удары по инфраструктуре Украины
Президент России Владимир Путин заявил сегодня в ходе совещания с членами Совбеза, что массированный удар высокоточным оружием большой дальности, нанесенный сегодня утром по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, был проведен по предложению Министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России. Кроме того, президент обвинил киевские власти в использовании террористических методов - вплоть до атомного терроризма.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
Министерство энергетики Украины сообщило сегодня, что Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами. Ранее госслужба по ЧС Украины заявила, что пять областей после утренних ударов обесточены полностью, остальные регионы частично.
Вокруг Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал сегодня журналистам, что США не связывались с Россией по вопросу возможных переговоров по Украине. По его словам, вряд ли эта инициатива возможна после законодательного отказа Киева от каких-либо переговоров.