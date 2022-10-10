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Более двухсот добровольцев отправились в зону спецоперации, сообщил Кадыров - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822972877.html
Более двухсот добровольцев отправились в зону спецоперации, сообщил Кадыров
Более двухсот добровольцев отправились в зону спецоперации, сообщил Кадыров - РИА Новости, 10.10.2022
Более двухсот добровольцев отправились в зону спецоперации, сообщил Кадыров
Более 200 добровольцев отправились в зону спецоперации на Украине из Грозного, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T23:33
2022-10-10T23:33
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
владимир путин
донбасс
грозный
украина
общество
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ГРОЗНЫЙ, 10 окт - РИА Новости. Более 200 добровольцев отправились в зону спецоперации на Украине из Грозного, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Еще одна группа добровольцев из более 200 человек отправилась в зону СВО из Грозного. Огромное количество молодых людей продолжают выходить по зову сердца на благородный путь защиты Родины. Их не нужно призывать, да и повесткам они были бы только рады, но не дождались. В итоге решили записаться в добровольцы", - написал Кадыров в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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рамзан кадыров, владимир путин, донбасс, грозный, украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Донбасс, Грозный, Украина, Общество
23:33 10.10.2022
 
Более двухсот добровольцев отправились в зону спецоперации, сообщил Кадыров

Кадыров: более двухсот добровольцев отправились в зону спецоперации из Грозного

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в медиабанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в медиабанк
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 10 окт - РИА Новости. Более 200 добровольцев отправились в зону спецоперации на Украине из Грозного, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Еще одна группа добровольцев из более 200 человек отправилась в зону СВО из Грозного. Огромное количество молодых людей продолжают выходить по зову сердца на благородный путь защиты Родины. Их не нужно призывать, да и повесткам они были бы только рады, но не дождались. В итоге решили записаться в добровольцы", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВладимир ПутинДонбассГрозныйУкраинаОбщество
 
 
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