https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822818373.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:26

2022-10-10T15:26

2022-10-10T15:26

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 10 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отбили атаки противника на всех направлениях. ВС России высокоточным оружием большой дальности нанесли удары по объектам связи и энергетики Украины, а также по военным объектам. Все назначенные цели поражены.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Ликвидированы шесть пунктов управления, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, 143 района скопления живой силы и техники, 52 артиллерийских расчета. Истребительная авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, шесть беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM и баллистическую ракету "Точка-У".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 318 самолетов, 159 вертолетов, 2188 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 866 реактивных систем залпового огня, 5604 танка и других бронемашин, 3462 орудия полевой артиллерии и 6463 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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