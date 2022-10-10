https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822792581.html

ВС России за время спецоперации уничтожили 5604 украинских танка

ВС России за время спецоперации уничтожили 5604 украинских танка - РИА Новости, 10.10.2022

ВС России за время спецоперации уничтожили 5604 украинских танка

Российские войска уничтожили с 24 февраля более 4300 единиц украинских РСЗО и артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:52

2022-10-10T13:52

2022-10-10T13:52

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 4300 единиц украинских РСЗО и артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 318 самолетов, 159 вертолетов, 2188 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5604 танка и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6463 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20221010/minoborony-1822790334.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины