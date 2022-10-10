https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822792581.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 5604 украинских танка
ВС России за время спецоперации уничтожили 5604 украинских танка - РИА Новости, 10.10.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 5604 украинских танка
Российские войска уничтожили с 24 февраля более 4300 единиц украинских РСЗО и артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:52
2022-10-10T13:52
2022-10-10T13:52
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 4300 единиц украинских РСЗО и артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 318 самолетов, 159 вертолетов, 2188 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5604 танка и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6463 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20221010/minoborony-1822790334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России за время спецоперации уничтожили 5604 украинских танка
Российские силы за время спецоперации уничтожили 6463 единицы автомобильной техники ВСУ