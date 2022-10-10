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ВС России за время спецоперации уничтожили 5604 украинских танка - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822792581.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 5604 украинских танка
ВС России за время спецоперации уничтожили 5604 украинских танка - РИА Новости, 10.10.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 5604 украинских танка
Российские войска уничтожили с 24 февраля более 4300 единиц украинских РСЗО и артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:52
2022-10-10T13:52
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 4300 единиц украинских РСЗО и артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 318 самолетов, 159 вертолетов, 2188 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5604 танка и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6463 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20221010/minoborony-1822790334.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:52 10.10.2022
 
ВС России за время спецоперации уничтожили 5604 украинских танка

Российские силы за время спецоперации уничтожили 6463 единицы автомобильной техники ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72Б3 на месте расположения механизированных войск армии РФ под Донецком
Танк Т-72Б3 на месте расположения механизированных войск армии РФ под Донецком - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости
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Танк Т-72Б3 на месте расположения механизированных войск армии РФ под Донецком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 4300 единиц украинских РСЗО и артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 318 самолетов, 159 вертолетов, 2188 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5604 танка и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6463 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
13:45Специальная военная операция на Украине
Минобороны сообщило о поражении 52 артиллерийских подразделений ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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