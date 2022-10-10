11:39 10.10.2022 (обновлено: 12:39 10.10.2022)
Аксенов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации
Глава Крыма Аксенов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации на Украине
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики КрымГлава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Подходы к проведению специальной военной операции на территории Украины изменились, написал в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.
"С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены <…> Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут", — заявил Аксенов.
Он добавил, что давно выступал за уничтожение инфраструктурных объектов, подконтрольных киевскому режиму.
Украинские СМИ в понедельник утром сообщили о взрывах по всей стране — Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
В некоторых регионах пропали электричество и вода.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадания по объектам критической инфраструктуры в городе. В столице остановили поезда в метро, все подземные станции работают как укрытия. Кроме того, ударная волна повредила стеклянный пешеходный мост.
"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за ущерба контактной сети. Также сообщалось, что взрывы повредили крышу центрального вокзала в Киеве.