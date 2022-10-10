https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822739302.html

Аксенов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации

Аксенов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022

Аксенов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации

Подходы к проведению специальной военной операции на территории Украины изменились, написал в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:39

2022-10-10T11:39

2022-10-10T12:39

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

республика крым

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Подходы к проведению специальной военной операции на территории Украины изменились, написал в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.Он добавил, что давно выступал за уничтожение инфраструктурных объектов, подконтрольных киевскому режиму.Украинские СМИ в понедельник утром сообщили о взрывах по всей стране — Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.В некоторых регионах пропали электричество и вода.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадания по объектам критической инфраструктуры в городе. В столице остановили поезда в метро, все подземные станции работают как укрытия. Кроме того, ударная волна повредила стеклянный пешеходный мост."Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за ущерба контактной сети. Также сообщалось, что взрывы повредили крышу центрального вокзала в Киеве.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822735396.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей аксенов (политик), республика крым, россия, украина