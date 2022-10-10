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Аксенов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822739302.html
Аксенов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации
Аксенов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022
Аксенов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации
Подходы к проведению специальной военной операции на территории Украины изменились, написал в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:39
2022-10-10T12:39
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
республика крым
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Подходы к проведению специальной военной операции на территории Украины изменились, написал в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.Он добавил, что давно выступал за уничтожение инфраструктурных объектов, подконтрольных киевскому режиму.Украинские СМИ в понедельник утром сообщили о взрывах по всей стране — Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.В некоторых регионах пропали электричество и вода.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадания по объектам критической инфраструктуры в городе. В столице остановили поезда в метро, все подземные станции работают как укрытия. Кроме того, ударная волна повредила стеклянный пешеходный мост."Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за ущерба контактной сети. Также сообщалось, что взрывы повредили крышу центрального вокзала в Киеве.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822735396.html
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сергей аксенов (политик), республика крым, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Россия, Украина
11:39 10.10.2022 (обновлено: 12:39 10.10.2022)
 
Аксенов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации

Глава Крыма Аксенов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации на Украине

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики КрымГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Подходы к проведению специальной военной операции на территории Украины изменились, написал в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.
"С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены <…> Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут", — заявил Аксенов.
Он добавил, что давно выступал за уничтожение инфраструктурных объектов, подконтрольных киевскому режиму.
Украинские СМИ в понедельник утром сообщили о взрывах по всей стране — Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
В некоторых регионах пропали электричество и вода.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадания по объектам критической инфраструктуры в городе. В столице остановили поезда в метро, все подземные станции работают как укрытия. Кроме того, ударная волна повредила стеклянный пешеходный мост.
"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за ущерба контактной сети. Также сообщалось, что взрывы повредили крышу центрального вокзала в Киеве.
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
11:29Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей Аксенов (политик)Республика КрымРоссияУкраина
 
 
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