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Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822714860.html
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
Подразделения российских ВДВ остановили танковый прорыв, разгромив украинскую бронетехнику из противотанковых комплексов "Корнет", следует из видеоролика,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:20
2022-10-10T14:02
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-десантные войска россии
т-80бв
украина
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Подразделения российских ВДВ остановили танковый прорыв, разгромив украинскую бронетехнику из противотанковых комплексов "Корнет", следует из видеоролика, опубликованного Минобороны.На кадрах с беспилотника можно видеть уничтожение двух единиц украинской бронетехники в поле, у лесополосы, а затем — пораженный танк Т-80БВ и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства."Происходил танковый прорыв. Я занял свою противотанковую позицию и с противотанковой установки "Корнет" поразил танк противника. Точное количество сказать не могу, но противника было достаточно на наше количество людей, но мы справились и остановили", — рассказал оператор ПТУР по имени Евгений.Как уточнили в Минобороны, российские военнослужащие обнаружили колонну украинской бронетехники с помощью беспилотника и нанесли по ней удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами. Всего они уничтожили шесть танков и более десяти единиц другой техники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822149693.html
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безопасность, воздушно-десантные войска россии, т-80бв, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-десантные войска России, Т-80БВ, Украина
10:20 10.10.2022 (обновлено: 14:02 10.10.2022)
 
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ

Минобороны России показало видео поражения бойцами ВДВ из "Корнетов" бронетехники ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса "Корнет"
Российский военнослужащий в зоне спецоперации производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса Корнет - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне спецоперации производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Подразделения российских ВДВ остановили танковый прорыв, разгромив украинскую бронетехнику из противотанковых комплексов "Корнет", следует из видеоролика, опубликованного Минобороны.
На кадрах с беспилотника можно видеть уничтожение двух единиц украинской бронетехники в поле, у лесополосы, а затем — пораженный танк Т-80БВ и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства.
"Происходил танковый прорыв. Я занял свою противотанковую позицию и с противотанковой установки "Корнет" поразил танк противника. Точное количество сказать не могу, но противника было достаточно на наше количество людей, но мы справились и остановили", — рассказал оператор ПТУР по имени Евгений.
Как уточнили в Минобороны, российские военнослужащие обнаружили колонну украинской бронетехники с помощью беспилотника и нанесли по ней удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами. Всего они уничтожили шесть танков и более десяти единиц другой техники.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Нанесение удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 10:38Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоздушно-десантные войска РоссииТ-80БВУкраина
 
 
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