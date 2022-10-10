https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822714860.html

Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ

Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022

Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ

Подразделения российских ВДВ остановили танковый прорыв, разгромив украинскую бронетехнику из противотанковых комплексов "Корнет", следует из видеоролика,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:20

2022-10-10T10:20

2022-10-10T14:02

специальная военная операция на украине

безопасность

воздушно-десантные войска россии

т-80бв

украина

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Подразделения российских ВДВ остановили танковый прорыв, разгромив украинскую бронетехнику из противотанковых комплексов "Корнет", следует из видеоролика, опубликованного Минобороны.На кадрах с беспилотника можно видеть уничтожение двух единиц украинской бронетехники в поле, у лесополосы, а затем — пораженный танк Т-80БВ и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства."Происходил танковый прорыв. Я занял свою противотанковую позицию и с противотанковой установки "Корнет" поразил танк противника. Точное количество сказать не могу, но противника было достаточно на наше количество людей, но мы справились и остановили", — рассказал оператор ПТУР по имени Евгений.Как уточнили в Минобороны, российские военнослужащие обнаружили колонну украинской бронетехники с помощью беспилотника и нанесли по ней удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами. Всего они уничтожили шесть танков и более десяти единиц другой техники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822149693.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, воздушно-десантные войска россии, т-80бв, украина