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Саратовские врачи спасли пациентку, съевшую арбуз с живой осой - РИА Новости, 10.10.2022
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Саратовские врачи спасли пациентку, съевшую арбуз с живой осой
Саратовские врачи спасли пациентку, съевшую арбуз с живой осой - РИА Новости, 10.10.2022
Саратовские врачи спасли пациентку, съевшую арбуз с живой осой
Врачи саратовской городской клинической больницы №6 спасли местную жительницу после укуса осы, которую пациентка на даче случайно взяла в рот вместе с мякотью... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:26
2022-10-10T19:40
происшествия
здоровье - общество
александр гуков
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САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Врачи саратовской городской клинической больницы №6 спасли местную жительницу после укуса осы, которую пациентка на даче случайно взяла в рот вместе с мякотью арбуза, сообщило лечебное учреждение.Женщина 59 лет у себя на даче ела арбуз и не заметила, как вместе с мякотью взяла в рот живую осу, которая тут же укусила пациентку в нёбо, после чего мгновенно начался отек."Пациентке повезло, что соседи смогли быстро доставить ее к нам. Состояние было тяжелое, в результате обширного отека началась асфиксия, спутанность сознания. Оказалось, что у пациентки аллергия на укусы осы, ситуация осложнилась еще и наличием гипертонии... (Дежурным врачам) удалось быстро стабилизировать пациентку и начать консервативное лечение", - цитирует заведующего оториноларингологическим отделением Александра Гукова больница в Telegram-канале.Уточняется, что подобные случаи не единичны и нередко заканчиваются смертельным исходом. "Наиболее опасны укусы ос, пчел и других насекомых именно в полость рта, голову, шею, так как там находится область активного кровоснабжения и яд быстро попадает в мозг. В качестве совета врачи СГКБ №6 напоминают о необходимости иметь при себе медицинскую аптечку с антигистаминными средствами", - отмечается в сообщении.
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происшествия, здоровье - общество, александр гуков
Происшествия, Здоровье - Общество, Александр Гуков
19:26 10.10.2022 (обновлено: 19:40 10.10.2022)
 
Саратовские врачи спасли пациентку, съевшую арбуз с живой осой

Врачи саратовской больницы спасли пациентку, которая съела арбуз с живой осой

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСбор урожая арбузов
Сбор урожая арбузов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сбор урожая арбузов. Архивное фото
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САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Врачи саратовской городской клинической больницы №6 спасли местную жительницу после укуса осы, которую пациентка на даче случайно взяла в рот вместе с мякотью арбуза, сообщило лечебное учреждение.
Женщина 59 лет у себя на даче ела арбуз и не заметила, как вместе с мякотью взяла в рот живую осу, которая тут же укусила пациентку в нёбо, после чего мгновенно начался отек.
"Пациентке повезло, что соседи смогли быстро доставить ее к нам. Состояние было тяжелое, в результате обширного отека началась асфиксия, спутанность сознания. Оказалось, что у пациентки аллергия на укусы осы, ситуация осложнилась еще и наличием гипертонии... (Дежурным врачам) удалось быстро стабилизировать пациентку и начать консервативное лечение", - цитирует заведующего оториноларингологическим отделением Александра Гукова больница в Telegram-канале.
Уточняется, что подобные случаи не единичны и нередко заканчиваются смертельным исходом. "Наиболее опасны укусы ос, пчел и других насекомых именно в полость рта, голову, шею, так как там находится область активного кровоснабжения и яд быстро попадает в мозг. В качестве совета врачи СГКБ №6 напоминают о необходимости иметь при себе медицинскую аптечку с антигистаминными средствами", - отмечается в сообщении.
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