https://ria.ru/20221010/spasenie-1822938013.html

Саратовские врачи спасли пациентку, съевшую арбуз с живой осой

Саратовские врачи спасли пациентку, съевшую арбуз с живой осой - РИА Новости, 10.10.2022

Саратовские врачи спасли пациентку, съевшую арбуз с живой осой

Врачи саратовской городской клинической больницы №6 спасли местную жительницу после укуса осы, которую пациентка на даче случайно взяла в рот вместе с мякотью... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:26

2022-10-10T19:26

2022-10-10T19:40

происшествия

здоровье - общество

александр гуков

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САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Врачи саратовской городской клинической больницы №6 спасли местную жительницу после укуса осы, которую пациентка на даче случайно взяла в рот вместе с мякотью арбуза, сообщило лечебное учреждение.Женщина 59 лет у себя на даче ела арбуз и не заметила, как вместе с мякотью взяла в рот живую осу, которая тут же укусила пациентку в нёбо, после чего мгновенно начался отек."Пациентке повезло, что соседи смогли быстро доставить ее к нам. Состояние было тяжелое, в результате обширного отека началась асфиксия, спутанность сознания. Оказалось, что у пациентки аллергия на укусы осы, ситуация осложнилась еще и наличием гипертонии... (Дежурным врачам) удалось быстро стабилизировать пациентку и начать консервативное лечение", - цитирует заведующего оториноларингологическим отделением Александра Гукова больница в Telegram-канале.Уточняется, что подобные случаи не единичны и нередко заканчиваются смертельным исходом. "Наиболее опасны укусы ос, пчел и других насекомых именно в полость рта, голову, шею, так как там находится область активного кровоснабжения и яд быстро попадает в мозг. В качестве совета врачи СГКБ №6 напоминают о необходимости иметь при себе медицинскую аптечку с антигистаминными средствами", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220622/vrachi-1797241958.html

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происшествия, здоровье - общество, александр гуков