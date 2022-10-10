https://ria.ru/20221010/soveschanie-1822728218.html

Лукашенко собрал совещание с военными

Лукашенко собрал совещание с военными - РИА Новости, 10.10.2022

Лукашенко собрал совещание с военными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в понедельник совещание с военными и силовиками, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:08

2022-10-10T11:08

2022-10-10T11:08

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в понедельник совещание с военными и силовиками, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Президент сегодня проводит совещание с военными и силовиками", - говорится в сообщении.Уточняется, что начало совещания запланировано на 11.00 мск. Других подробностей не приводится.

https://ria.ru/20221009/ukraina-1822666873.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия