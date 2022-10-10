https://ria.ru/20221010/soveschanie-1822728218.html
Лукашенко собрал совещание с военными
Лукашенко собрал совещание с военными - РИА Новости, 10.10.2022
Лукашенко собрал совещание с военными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в понедельник совещание с военными и силовиками, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:08
2022-10-10T11:08
2022-10-10T11:08
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в понедельник совещание с военными и силовиками, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Президент сегодня проводит совещание с военными и силовиками", - говорится в сообщении.Уточняется, что начало совещания запланировано на 11.00 мск. Других подробностей не приводится.
https://ria.ru/20221009/ukraina-1822666873.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко собрал совещание с военными
Пул Первого: Лукашенко проводит совещание с военными и силовиками