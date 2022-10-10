https://ria.ru/20221010/sovbez-1822767361.html

Путин проведет оперативное совещание Совбеза в течение часа

Путин проведет оперативное совещание Совбеза в течение часа - РИА Новости, 10.10.2022

Путин проведет оперативное совещание Совбеза в течение часа

Оперативное совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности начнется в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:48

2022-10-10T12:48

2022-10-10T13:02

происшествия

владимир путин

россия

украина

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

совет безопасности рф

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Оперативное совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности начнется в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Достаточно скоро, в течение часа", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, когда начнется встреча.О том, что заседание Совбеза состоится в понедельник, Песков сообщил накануне вечером. При этом он не стал раскрывать темы, которые планируется обсудить.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.

https://ria.ru/20221010/kto-1822767027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, владимир путин, россия, украина, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, совет безопасности рф