https://ria.ru/20221010/sovbez-1822767361.html
Путин проведет оперативное совещание Совбеза в течение часа
Путин проведет оперативное совещание Совбеза в течение часа - РИА Новости, 10.10.2022
Путин проведет оперативное совещание Совбеза в течение часа
Оперативное совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности начнется в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:48
2022-10-10T12:48
2022-10-10T13:02
происшествия
владимир путин
россия
украина
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
совет безопасности рф
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Оперативное совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности начнется в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Достаточно скоро, в течение часа", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, когда начнется встреча.О том, что заседание Совбеза состоится в понедельник, Песков сообщил накануне вечером. При этом он не стал раскрывать темы, которые планируется обсудить.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
https://ria.ru/20221010/kto-1822767027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир путин, россия, украина, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, совет безопасности рф
Происшествия, Владимир Путин, Россия, Украина, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Совет Безопасности РФ
12:48 10.10.2022 (обновлено: 13:02 10.10.2022)
Путин проведет оперативное совещание Совбеза в течение часа
Песков: Путин проведет оперативное совещание Совбеза в течение часа