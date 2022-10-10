https://ria.ru/20221010/sotrudnichestvo-1822855824.html

Липецкая область и Белоруссия договорились о сотрудничестве

Липецкая область и Белоруссия договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 10.10.2022

Липецкая область и Белоруссия договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между ОЭЗ "Липецк" и СЭЗ "Минск" подписано в понедельник в ходе делового визита представителей Белоруссии в Липецкую область,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:22

2022-10-10T16:22

2022-10-10T16:22

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

экономика

белоруссия

"липецк"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822849614_0:110:1054:703_1920x0_80_0_0_90b33b7472fd4691141a19053063cf19.jpg

ЛИПЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между ОЭЗ "Липецк" и СЭЗ "Минск" подписано в понедельник в ходе делового визита представителей Белоруссии в Липецкую область, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, документ предусматривает расширение и укрепление экономических связей, развитие взаимной производственной кооперации, импортозамещения, торговли и инвестиций, организации совместных выставок и семинаров, визитов делегаций, а также взаимодействие в новых сферах.Артамонов отметил, что сейчас очень важно наметить перспективы расширения торгово-экономических отношений между Липецкой областью и Республикой Беларусь."Мы возлагаем большие надежды в сегодняшней ситуации на деловое сообщество, которое станет двигателем интеграционных процессов. Уверен, что наше взаимодействие будет еще более эффективным", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220701/soglasheniya-1799604447.html

липецкая область

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, экономика, белоруссия, "липецк"