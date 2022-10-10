https://ria.ru/20221010/sotrudnichestvo-1822855824.html
Липецкая область и Белоруссия договорились о сотрудничестве
Липецкая область и Белоруссия договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 10.10.2022
Липецкая область и Белоруссия договорились о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве между ОЭЗ "Липецк" и СЭЗ "Минск" подписано в понедельник в ходе делового визита представителей Белоруссии в Липецкую область,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:22
2022-10-10T16:22
2022-10-10T16:22
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
белоруссия
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между ОЭЗ "Липецк" и СЭЗ "Минск" подписано в понедельник в ходе делового визита представителей Белоруссии в Липецкую область, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, документ предусматривает расширение и укрепление экономических связей, развитие взаимной производственной кооперации, импортозамещения, торговли и инвестиций, организации совместных выставок и семинаров, визитов делегаций, а также взаимодействие в новых сферах.Артамонов отметил, что сейчас очень важно наметить перспективы расширения торгово-экономических отношений между Липецкой областью и Республикой Беларусь."Мы возлагаем большие надежды в сегодняшней ситуации на деловое сообщество, которое станет двигателем интеграционных процессов. Уверен, что наше взаимодействие будет еще более эффективным", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220701/soglasheniya-1799604447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, экономика, белоруссия, "липецк"
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика, Белоруссия, "Липецк"
ЛИПЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между ОЭЗ "Липецк" и СЭЗ "Минск" подписано в понедельник в ходе делового визита представителей Белоруссии в Липецкую область, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, документ предусматривает расширение и укрепление экономических связей, развитие взаимной производственной кооперации, импортозамещения, торговли и инвестиций, организации совместных выставок и семинаров, визитов делегаций, а также взаимодействие в новых сферах.
Артамонов отметил, что сейчас очень важно наметить перспективы расширения торгово-экономических отношений между Липецкой областью
и Республикой Беларусь.
"Мы возлагаем большие надежды в сегодняшней ситуации на деловое сообщество, которое станет двигателем интеграционных процессов. Уверен, что наше взаимодействие будет еще более эффективным", – сказал Артамонов.