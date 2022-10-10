https://ria.ru/20221010/sochi-1822824277.html

В Сочи посчитали туристов, посетивших курорт в этом году

В Сочи посчитали туристов, посетивших курорт в этом году - РИА Новости, 10.10.2022

В Сочи посчитали туристов, посетивших курорт в этом году

Более шести миллионов отдыхающих побывали в Сочи с начала 2022 года, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:01

2022-10-10T16:01

2022-10-10T16:01

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отдых в россии

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СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Более шести миллионов отдыхающих побывали в Сочи с начала 2022 года, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский."С начала года у нас отдохнули более шести миллионов гостей, и половина из них – за лето", — написал Копайгородский в своём Telegram-канале.Он рассказал, что на курорте в летнем сезоне работали 18 отелей по системе "все включено", функционировали 172 пляжных территории, 38 из них прошли добровольную сертификацию Ростуризма. Копайгородский отметил спрос на зимнее бронирование, сообщив, что городские власти начали подготовку к организации туристического отдыха в холодное время года.Ранее глава Федерации рестораторов и отельеров региона (ФРиО) Нина Калинина рассказывала РИА Новости, что стабильный спрос туристов на курортах Красной Поляны и Краснодарского края наблюдается до весны 2023 года.В сентябре Копайгородский отмечал, что в новогодние праздники на курорте ожидается порядка 960 тысяч гостей. По его словам, к концу года власти прогнозируют более 7,2 миллиона туристов. В прошлом году этот показатель составлял порядка семи миллионов.

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Лана Баева

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