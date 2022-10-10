https://ria.ru/20221010/snaryazhenie-1822960882.html
Липецкие власти передали мобилизованным дополнительное снаряжение
Липецкие власти передали мобилизованным дополнительное снаряжение - РИА Новости, 10.10.2022
Липецкие власти передали мобилизованным дополнительное снаряжение
Власти Липецкой области передали мобилизованным квадрокоптеры, туристические коврики, бензопилы и топоры, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T21:31
2022-10-10T21:31
2022-10-10T21:32
специальная военная операция на украине
игорь артамонов
владимир путин
сергей шойгу
липецкая область
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области передали мобилизованным квадрокоптеры, туристические коврики, бензопилы и топоры, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил воинскую часть, где проходят подготовку мобилизованные липчане."По просьбе командира привезли квадрокоптеры, бензопилы и топоры, туристические коврики. Ещё парни попросили помочь с дополнительной экипировкой. Нужны разгрузочные пояса, наколенники, рации, дождевики, теплые вещи. Будем обеспечивать", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.Глава региона лично убедился, что мобилизованные обеспечены всем необходимым оснащением, в том числе индивидуальными аптечными наборами."Посмотрел столовую. Питание трёхразовое, два вида блюд на выбор. Повара стараются кормить призывников вкусно и сытно – парни довольны. Проверил, как идёт обучение. Занятия по стрельбам проводят военнослужащие с боевым опытом. Изучают и тактическую медицину. Без дела ребята не сидят. Настроение у всех боевое", - комментирует Артамонов.Мобилизованные обратились к губернатору Игорю Артамонову с разными бытовыми вопросами - от газификации домов до ремонта крыш. Глава региона пообещал, что власти никого без ответа не оставят и помогут."Ребята и их семьи знают о мерах поддержки. Многим уже перевели по 50 тысяч рублей, а кто-то ещё не успел получить банковскую карту. Ускорим этот процесс. Просили помочь с оформлением доверенностей – уже завтра направим в воинскую часть нотариуса. Многие волнуются за свои рабочие места, зарплату и стаж. Будем решать эти вопросы с каждым предприятием. Не допустим, чтобы кого-то ущемляли. Это не рядовые работники, это наши герои, которые идут защищать Родину", - добавил Артамонов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, владимир путин, сергей шойгу, липецкая область, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Игорь Артамонов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Липецкая область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
21:31 10.10.2022 (обновлено: 21:32 10.10.2022)
Липецкие власти передали мобилизованным дополнительное снаряжение
Власти Липецкой области передали мобилизованным квадрокоптеры, бензопилы и теплые вещи
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости.
Власти Липецкой области передали мобилизованным квадрокоптеры, туристические коврики, бензопилы и топоры, сообщил
губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил воинскую часть, где проходят подготовку мобилизованные липчане.
"Дело важное". Частичная мобилизация в России
1 из 13
На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.
2 из 13
В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.
3 из 13
Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.
4 из 13
У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.
5 из 13
Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.
6 из 13
Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.
7 из 13
Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.
8 из 13
Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.
9 из 13
Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.
10 из 13
Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".
11 из 13
"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.
12 из 13
Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.
13 из 13
На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.
1 из 13
На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.
2 из 13
В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.
3 из 13
Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.
4 из 13
У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.
5 из 13
Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.
6 из 13
Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.
7 из 13
Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.
8 из 13
Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.
9 из 13
Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.
10 из 13
Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".
11 из 13
"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.
12 из 13
Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.
13 из 13
На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.
"По просьбе командира привезли квадрокоптеры, бензопилы и топоры, туристические коврики. Ещё парни попросили помочь с дополнительной экипировкой. Нужны разгрузочные пояса, наколенники, рации, дождевики, теплые вещи. Будем обеспечивать", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Глава региона лично убедился, что мобилизованные обеспечены всем необходимым оснащением, в том числе индивидуальными аптечными наборами.
"Посмотрел столовую. Питание трёхразовое, два вида блюд на выбор. Повара стараются кормить призывников вкусно и сытно – парни довольны. Проверил, как идёт обучение. Занятия по стрельбам проводят военнослужащие с боевым опытом. Изучают и тактическую медицину. Без дела ребята не сидят. Настроение у всех боевое", - комментирует Артамонов.
Мобилизованные обратились к губернатору Игорю Артамонову с разными бытовыми вопросами - от газификации домов до ремонта крыш. Глава региона пообещал, что власти никого без ответа не оставят и помогут.
"Ребята и их семьи знают о мерах поддержки. Многим уже перевели по 50 тысяч рублей, а кто-то ещё не успел получить банковскую карту. Ускорим этот процесс. Просили помочь с оформлением доверенностей – уже завтра направим в воинскую часть нотариуса. Многие волнуются за свои рабочие места, зарплату и стаж. Будем решать эти вопросы с каждым предприятием. Не допустим, чтобы кого-то ущемляли. Это не рядовые работники, это наши герои, которые идут защищать Родину", - добавил Артамонов.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.