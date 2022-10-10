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Липецкие власти передали мобилизованным дополнительное снаряжение

Липецкие власти передали мобилизованным дополнительное снаряжение - РИА Новости, 10.10.2022

Липецкие власти передали мобилизованным дополнительное снаряжение

Власти Липецкой области передали мобилизованным квадрокоптеры, туристические коврики, бензопилы и топоры, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T21:31

2022-10-10T21:31

2022-10-10T21:32

специальная военная операция на украине

игорь артамонов

владимир путин

сергей шойгу

липецкая область

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области передали мобилизованным квадрокоптеры, туристические коврики, бензопилы и топоры, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил воинскую часть, где проходят подготовку мобилизованные липчане."По просьбе командира привезли квадрокоптеры, бензопилы и топоры, туристические коврики. Ещё парни попросили помочь с дополнительной экипировкой. Нужны разгрузочные пояса, наколенники, рации, дождевики, теплые вещи. Будем обеспечивать", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.Глава региона лично убедился, что мобилизованные обеспечены всем необходимым оснащением, в том числе индивидуальными аптечными наборами."Посмотрел столовую. Питание трёхразовое, два вида блюд на выбор. Повара стараются кормить призывников вкусно и сытно – парни довольны. Проверил, как идёт обучение. Занятия по стрельбам проводят военнослужащие с боевым опытом. Изучают и тактическую медицину. Без дела ребята не сидят. Настроение у всех боевое", - комментирует Артамонов.Мобилизованные обратились к губернатору Игорю Артамонову с разными бытовыми вопросами - от газификации домов до ремонта крыш. Глава региона пообещал, что власти никого без ответа не оставят и помогут."Ребята и их семьи знают о мерах поддержки. Многим уже перевели по 50 тысяч рублей, а кто-то ещё не успел получить банковскую карту. Ускорим этот процесс. Просили помочь с оформлением доверенностей – уже завтра направим в воинскую часть нотариуса. Многие волнуются за свои рабочие места, зарплату и стаж. Будем решать эти вопросы с каждым предприятием. Не допустим, чтобы кого-то ущемляли. Это не рядовые работники, это наши герои, которые идут защищать Родину", - добавил Артамонов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

игорь артамонов, владимир путин, сергей шойгу, липецкая область, россия, украина, частичная мобилизация в россии