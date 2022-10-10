https://ria.ru/20221010/sk-1822973442.html

СК занялся инцидентом в магазине в Ярославле, где работник ударил ребенка

СК занялся инцидентом в магазине в Ярославле, где работник ударил ребенка - РИА Новости, 10.10.2022

СК занялся инцидентом в магазине в Ярославле, где работник ударил ребенка

Следственные органы и полиция занялись конфликтом в магазине в Ярославле, где работник магазина бьет мальчика и заставляет его встать на колени и извиняться... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T23:45

2022-10-10T23:45

2022-10-10T23:45

специальная военная операция на украине

происшествия

ярославль

россия

ярославская область

следственный комитет россии (ск рф)

пятерочка (сеть магазинов)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Следственные органы и полиция занялись конфликтом в магазине в Ярославле, где работник магазина бьет мальчика и заставляет его встать на колени и извиняться перед его сыном.В соцсетях и СМИ появилось видео, где работник магазина "Пятерочка" на улице рядом с магазином бьет мальчика рукой по лицу и заставляет его встать на колени, чтобы извиниться перед его сыном, которого мальчик, по его словам, ударил. Мальчик поясняет, что ударил потому, что тот обозвал его мать. В процессе ругани работник магазина упоминает, что "простил" мальчику кражу, тот соглашается с этим фактом. Позже в соцсетях появилось второе видео, где работник магазина извиняется за свой поступок на камеру. Он говорит, что у него шесть детей, и он их любит."В социальных сетях распространился ролик с запечатленным на нем конфликтом взрослого мужчины – работника магазина – с несовершеннолетним, которого он ударил рукой по лицу и, заставив встать на колени, требовал принести извинения своему сыну. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУСК России по Ярославской области Щурову А.П. доложить об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении СК РФ.В УМВД по Ярославской области отметили, что тоже занялись расследованием инцидента. "В настоящее время сотрудниками полиции установлен мужчина 1980 года рождения, который доставлен в отдел полиции для разбирательства", - информирует полиция.

https://ria.ru/20221010/sk-1822941587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ярославль, россия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф), пятерочка (сеть магазинов)