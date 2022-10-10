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СК занялся инцидентом в магазине в Ярославле, где работник ударил ребенка - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/sk-1822973442.html
СК занялся инцидентом в магазине в Ярославле, где работник ударил ребенка
СК занялся инцидентом в магазине в Ярославле, где работник ударил ребенка - РИА Новости, 10.10.2022
СК занялся инцидентом в магазине в Ярославле, где работник ударил ребенка
Следственные органы и полиция занялись конфликтом в магазине в Ярославле, где работник магазина бьет мальчика и заставляет его встать на колени и извиняться... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T23:45
2022-10-10T23:45
специальная военная операция на украине
происшествия
ярославль
россия
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
пятерочка (сеть магазинов)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Следственные органы и полиция занялись конфликтом в магазине в Ярославле, где работник магазина бьет мальчика и заставляет его встать на колени и извиняться перед его сыном.В соцсетях и СМИ появилось видео, где работник магазина "Пятерочка" на улице рядом с магазином бьет мальчика рукой по лицу и заставляет его встать на колени, чтобы извиниться перед его сыном, которого мальчик, по его словам, ударил. Мальчик поясняет, что ударил потому, что тот обозвал его мать. В процессе ругани работник магазина упоминает, что "простил" мальчику кражу, тот соглашается с этим фактом. Позже в соцсетях появилось второе видео, где работник магазина извиняется за свой поступок на камеру. Он говорит, что у него шесть детей, и он их любит."В социальных сетях распространился ролик с запечатленным на нем конфликтом взрослого мужчины – работника магазина – с несовершеннолетним, которого он ударил рукой по лицу и, заставив встать на колени, требовал принести извинения своему сыну. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУСК России по Ярославской области Щурову А.П. доложить об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении СК РФ.В УМВД по Ярославской области отметили, что тоже занялись расследованием инцидента. "В настоящее время сотрудниками полиции установлен мужчина 1980 года рождения, который доставлен в отдел полиции для разбирательства", - информирует полиция.
https://ria.ru/20221010/sk-1822941587.html
ярославль
россия
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происшествия, ярославль, россия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф), пятерочка (сеть магазинов)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославская область, Следственный комитет России (СК РФ), Пятерочка (сеть магазинов)
23:45 10.10.2022
 
СК занялся инцидентом в магазине в Ярославле, где работник ударил ребенка

СК и полиция занялись конфликтом в магазине в Ярославле, где работник избил ребенка

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Следственные органы и полиция занялись конфликтом в магазине в Ярославле, где работник магазина бьет мальчика и заставляет его встать на колени и извиняться перед его сыном.
В соцсетях и СМИ появилось видео, где работник магазина "Пятерочка" на улице рядом с магазином бьет мальчика рукой по лицу и заставляет его встать на колени, чтобы извиниться перед его сыном, которого мальчик, по его словам, ударил. Мальчик поясняет, что ударил потому, что тот обозвал его мать. В процессе ругани работник магазина упоминает, что "простил" мальчику кражу, тот соглашается с этим фактом. Позже в соцсетях появилось второе видео, где работник магазина извиняется за свой поступок на камеру. Он говорит, что у него шесть детей, и он их любит.
"В социальных сетях распространился ролик с запечатленным на нем конфликтом взрослого мужчины – работника магазина – с несовершеннолетним, которого он ударил рукой по лицу и, заставив встать на колени, требовал принести извинения своему сыну. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУСК России по Ярославской области Щурову А.П. доложить об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении СК РФ.
В УМВД по Ярославской области отметили, что тоже занялись расследованием инцидента. "В настоящее время сотрудниками полиции установлен мужчина 1980 года рождения, который доставлен в отдел полиции для разбирательства", - информирует полиция.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 19:42
СК установит причастных к преследованию российских чиновников СБУ
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯрославльРоссияЯрославская областьСледственный комитет России (СК РФ)Пятерочка (сеть магазинов)
 
 
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