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СК установит причастных к преследованию российских чиновников СБУ - РИА Новости, 10.10.2022
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СК установит причастных к преследованию российских чиновников СБУ
СК установит причастных к преследованию российских чиновников СБУ - РИА Новости, 10.10.2022
СК установит причастных к преследованию российских чиновников СБУ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам преследования украинской Службой безопасности более 700 должностных лиц России,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:42
2022-10-10T20:00
александр бастрыкин
мария захарова
дмитрий медведев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам преследования украинской Службой безопасности более 700 должностных лиц России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее СБУ объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова и ряд других лиц."Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования СБУ более 700 должностных лиц России. СК РФ установит всех представителей киевского режима, причастных к незаконному уголовному преследованию более 700 российских чиновников", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что в рамках расследования уголовного дела ведомство установит каждый факт незаконного решения, принятого СБУ, и причастных к этому должностных лиц для привлечения к ответственности.
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александр бастрыкин, мария захарова, дмитрий медведев, россия, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины
Александр Бастрыкин, Мария Захарова, Дмитрий Медведев, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины
19:42 10.10.2022 (обновлено: 20:00 10.10.2022)
 
СК установит причастных к преследованию российских чиновников СБУ

Глава СК Бастрыкин поручил оценить факты преследования СБУ более 700 российских чиновников

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам преследования украинской Службой безопасности более 700 должностных лиц России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее СБУ объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова и ряд других лиц.
"Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования СБУ более 700 должностных лиц России. СК РФ установит всех представителей киевского режима, причастных к незаконному уголовному преследованию более 700 российских чиновников", - сказали в ведомстве.
В СК добавили, что в рамках расследования уголовного дела ведомство установит каждый факт незаконного решения, принятого СБУ, и причастных к этому должностных лиц для привлечения к ответственности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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СК возбудит дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева
 
Александр БастрыкинМария ЗахароваДмитрий МедведевРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности Украины
 
 
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