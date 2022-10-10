https://ria.ru/20221010/sk-1822941587.html

СК установит причастных к преследованию российских чиновников СБУ

СК установит причастных к преследованию российских чиновников СБУ - РИА Новости, 10.10.2022

СК установит причастных к преследованию российских чиновников СБУ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам преследования украинской Службой безопасности более 700 должностных лиц России,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:42

2022-10-10T19:42

2022-10-10T20:00

александр бастрыкин

мария захарова

дмитрий медведев

россия

следственный комитет россии (ск рф)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам преследования украинской Службой безопасности более 700 должностных лиц России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее СБУ объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова и ряд других лиц."Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования СБУ более 700 должностных лиц России. СК РФ установит всех представителей киевского режима, причастных к незаконному уголовному преследованию более 700 российских чиновников", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что в рамках расследования уголовного дела ведомство установит каждый факт незаконного решения, принятого СБУ, и причастных к этому должностных лиц для привлечения к ответственности.

https://ria.ru/20221010/medvedev-1822907463.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

александр бастрыкин, мария захарова, дмитрий медведев, россия, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины