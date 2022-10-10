https://ria.ru/20221010/shtorm-1822955795.html

Шторм "Джулия" стал причиной наводнений в Центральной Америке, есть жертвы

Шторм "Джулия" стал причиной наводнений в Центральной Америке, есть жертвы - РИА Новости, 10.10.2022

Шторм "Джулия" стал причиной наводнений в Центральной Америке, есть жертвы

Более десяти человек стали жертвами наводнений и оползней в странах Центральной Америки, региональные власти уже ввели или рассматривают введение чрезвычайной... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:48

2022-10-10T20:48

2022-10-10T20:54

в мире

алехандро джамматеи

центральная америка

никарагуа

гватемала (республика)

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МЕХИКО, 10 окт - РИА Новости. Более десяти человек стали жертвами наводнений и оползней в странах Центральной Америки, региональные власти уже ввели или рассматривают введение чрезвычайной ситуации."Семь человек погибли и более тысячи были эвакуированы из-за обильных осадков, которые принес в Сальвадор шторм "Джулия", - сообщило на своем сайте издание El Salvador.Атлантический циклон "Джулия" обрушился на территорию Никарагуа утром в воскресенье, будучи ураганом первой категории по шкале Саффира-Симпсона, пересек территорию страны и ослаб до "тропического шторма". Сейчас "Джулия" продвигается вдоль побережья Гватемалы к акватории Мексики.На всей территории Никарагуа, которая первой встретила удар стихии, с воскресенья объявлен красный уровень опасности, однако официально власти не сообщают о жертвах или пострадавших. Правительство отменило школьные занятия и развернуло масштабную операцию для ликвидации последствий природного явления.В Гондурасе проливные дожди также вызвали многочисленные наводнения и оползни, по информации местных изданий, жертвами стихии стали четыре человека, сотни человек пострадали. Красный уровень опасности установлен в 10 департаментах страны.Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи рассматривает возможность введения ЧС на территории страны из-за рекордных осадков. От наводнений и оползней в стране пострадали более 66 тысяч человек, два человека числятся пропавшими без вести и более 1300 были эвакуированы.

https://ria.ru/20221001/uragan-1820905521.html

https://ria.ru/20220928/uragan-1820065283.html

центральная америка

никарагуа

гватемала (республика)

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в мире, алехандро джамматеи, центральная америка, никарагуа, гватемала (республика)