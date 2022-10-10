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Шторм "Джулия" стал причиной наводнений в Центральной Америке, есть жертвы - РИА Новости, 10.10.2022
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Шторм "Джулия" стал причиной наводнений в Центральной Америке, есть жертвы
Шторм "Джулия" стал причиной наводнений в Центральной Америке, есть жертвы - РИА Новости, 10.10.2022
Шторм "Джулия" стал причиной наводнений в Центральной Америке, есть жертвы
Более десяти человек стали жертвами наводнений и оползней в странах Центральной Америки, региональные власти уже ввели или рассматривают введение чрезвычайной... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:48
2022-10-10T20:54
в мире
алехандро джамматеи
центральная америка
никарагуа
гватемала (республика)
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МЕХИКО, 10 окт - РИА Новости. Более десяти человек стали жертвами наводнений и оползней в странах Центральной Америки, региональные власти уже ввели или рассматривают введение чрезвычайной ситуации."Семь человек погибли и более тысячи были эвакуированы из-за обильных осадков, которые принес в Сальвадор шторм "Джулия", - сообщило на своем сайте издание El Salvador.Атлантический циклон "Джулия" обрушился на территорию Никарагуа утром в воскресенье, будучи ураганом первой категории по шкале Саффира-Симпсона, пересек территорию страны и ослаб до "тропического шторма". Сейчас "Джулия" продвигается вдоль побережья Гватемалы к акватории Мексики.На всей территории Никарагуа, которая первой встретила удар стихии, с воскресенья объявлен красный уровень опасности, однако официально власти не сообщают о жертвах или пострадавших. Правительство отменило школьные занятия и развернуло масштабную операцию для ликвидации последствий природного явления.В Гондурасе проливные дожди также вызвали многочисленные наводнения и оползни, по информации местных изданий, жертвами стихии стали четыре человека, сотни человек пострадали. Красный уровень опасности установлен в 10 департаментах страны.Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи рассматривает возможность введения ЧС на территории страны из-за рекордных осадков. От наводнений и оползней в стране пострадали более 66 тысяч человек, два человека числятся пропавшими без вести и более 1300 были эвакуированы.
https://ria.ru/20221001/uragan-1820905521.html
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центральная америка
никарагуа
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в мире, алехандро джамматеи, центральная америка, никарагуа, гватемала (республика)
В мире, Алехандро Джамматеи, Центральная Америка, Никарагуа, Гватемала (республика)
20:48 10.10.2022 (обновлено: 20:54 10.10.2022)
 
Шторм "Джулия" стал причиной наводнений в Центральной Америке, есть жертвы

Более десяти человек стали жертвами наводнений в Центральной Америке из-за шторма "Джулия"

© AP Photo / Inti OconУраган Джулия затопил рыбацкие лодки в городе Блуфилдс, Никарагуа
Ураган Джулия затопил рыбацкие лодки в городе Блуфилдс, Никарагуа - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Inti Ocon
Ураган Джулия затопил рыбацкие лодки в городе Блуфилдс, Никарагуа
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МЕХИКО, 10 окт - РИА Новости. Более десяти человек стали жертвами наводнений и оползней в странах Центральной Америки, региональные власти уже ввели или рассматривают введение чрезвычайной ситуации.
"Семь человек погибли и более тысячи были эвакуированы из-за обильных осадков, которые принес в Сальвадор шторм "Джулия", - сообщило на своем сайте издание El Salvador.
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Атлантический циклон "Джулия" обрушился на территорию Никарагуа утром в воскресенье, будучи ураганом первой категории по шкале Саффира-Симпсона, пересек территорию страны и ослаб до "тропического шторма". Сейчас "Джулия" продвигается вдоль побережья Гватемалы к акватории Мексики.
На всей территории Никарагуа, которая первой встретила удар стихии, с воскресенья объявлен красный уровень опасности, однако официально власти не сообщают о жертвах или пострадавших. Правительство отменило школьные занятия и развернуло масштабную операцию для ликвидации последствий природного явления.
В Гондурасе проливные дожди также вызвали многочисленные наводнения и оползни, по информации местных изданий, жертвами стихии стали четыре человека, сотни человек пострадали. Красный уровень опасности установлен в 10 департаментах страны.
Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи рассматривает возможность введения ЧС на территории страны из-за рекордных осадков. От наводнений и оползней в стране пострадали более 66 тысяч человек, два человека числятся пропавшими без вести и более 1300 были эвакуированы.
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В миреАлехандро ДжамматеиЦентральная АмерикаНикарагуаГватемала (республика)
 
 
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