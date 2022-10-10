Молдавский политик Шор выступил за честный и открытый диалог с Россией
Молдавский оппозиционный политик Шор призвал к честному и открытому диалогу с Россией
© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкПротестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Россия является стратегическим партнером Молдавии, нужен открытый и честный диалог, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.
Отношения между Молдавией и Россией начали ухудшаться после президентских выборов 2020 года, победу на которых одержала прозападный политик Майя Санду. Новый президент взяла курс исключительно на евроинтеграцию страны. Ранее Санду неоднократно получала приглашение посетить Москву с визитом в 2019 году, когда была премьером, но визит так и не состоялся.
"Россия является стратегическим партнером для Молдавии во всем - в экспорте товаров, в импорте энергоресурсов, во многих других областях, в которых республика не может жить без России. Надо смотреть правде в глаза. Именно поэтому я призываю к максимально открытому, честному и настоящему диалогу с Москвой", - сказал Шор, с которым корреспондент РИА Новости связался по Skype.
Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, предполагающий отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. Оппозиция и гражданское общество призывают руководство Молдавии пойти на диалог с Россией, чтобы добиться оптимальной цены на газ в зимнее время, однако президент страны Майя Санду категорически отказывается от поездки в Москву.