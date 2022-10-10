https://ria.ru/20221010/shor-1822701576.html

Молдавский политик Шор выступил за честный и открытый диалог с Россией

Молдавский политик Шор выступил за честный и открытый диалог с Россией - РИА Новости, 10.10.2022

Молдавский политик Шор выступил за честный и открытый диалог с Россией

Россия является стратегическим партнером Молдавии, нужен открытый и честный диалог, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:12

2022-10-10T09:12

2022-10-10T09:12

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молдовагаз

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Россия является стратегическим партнером Молдавии, нужен открытый и честный диалог, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.Отношения между Молдавией и Россией начали ухудшаться после президентских выборов 2020 года, победу на которых одержала прозападный политик Майя Санду. Новый президент взяла курс исключительно на евроинтеграцию страны. Ранее Санду неоднократно получала приглашение посетить Москву с визитом в 2019 году, когда была премьером, но визит так и не состоялся.Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, предполагающий отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. Оппозиция и гражданское общество призывают руководство Молдавии пойти на диалог с Россией, чтобы добиться оптимальной цены на газ в зимнее время, однако президент страны Майя Санду категорически отказывается от поездки в Москву.Читайте полный текст интервью Илана Шора >>

https://ria.ru/20221010/shor-1822696500.html

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822690178.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, россия, москва, молдовагаз, илан шор, майя санду