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Руководство Молдавии тотально управляется извне, заявил лидер оппозиции - РИА Новости, 10.10.2022
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Руководство Молдавии тотально управляется извне, заявил лидер оппозиции
Руководство Молдавии тотально управляется извне, заявил лидер оппозиции - РИА Новости, 10.10.2022
Руководство Молдавии тотально управляется извне, заявил лидер оппозиции
Нынешнее руководство Молдавии управляется извне, такое мнение выразил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. Главы государств и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:54
2022-10-10T08:54
в мире
илан шор
майя санду
молдавия
евросоюз
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Нынешнее руководство Молдавии управляется извне, такое мнение выразил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз."Оно (вмешательство) не какое-то - оно прямое, к сожалению. Это сейчас видно невооруженным глазом. Сегодня Молдавия управляется тотально и полностью извне. По сути действующая власть выполняет строгие указания своих зарубежных кураторов. И у нее нет права ни на шаг влево – ни на шаг вправо. И это тоже является большой проблемой. Не может президент страны, народ которого скоро столкнется с голодом и холодом, слушать своих западных идеологов и не вести переговоры со стратегическим партнером - Российской Федерацией - для того, чтобы найти решение для своего народа. Это называется предательство", - сказал Шор по Skype РИА Новости.Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.В Кишиневе началась четвертая неделя протестов сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В сквере перед парламентом протестующие обустроили палаточный "Городок перемен".Президент Молдавии Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, отмечала, что люди вправе выражать свою позицию путем протестов, однако она назвала организаторов акции "ворами и преступниками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране". Санду также упрекнула судей в затягивании судебного процесса по делу Шора.
https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html
https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822690178.html
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в мире, илан шор, майя санду, молдавия, евросоюз
В мире, Илан Шор, Майя Санду, Молдавия, Евросоюз
08:54 10.10.2022
 
Руководство Молдавии тотально управляется извне, заявил лидер оппозиции

Лидер оппозиции Шор: нынешнее руководство Молдавии тотально управляется извне

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС)
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС) - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС). Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Нынешнее руководство Молдавии управляется извне, такое мнение выразил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
"Оно (вмешательство) не какое-то - оно прямое, к сожалению. Это сейчас видно невооруженным глазом. Сегодня Молдавия управляется тотально и полностью извне. По сути действующая власть выполняет строгие указания своих зарубежных кураторов. И у нее нет права ни на шаг влево – ни на шаг вправо. И это тоже является большой проблемой. Не может президент страны, народ которого скоро столкнется с голодом и холодом, слушать своих западных идеологов и не вести переговоры со стратегическим партнером - Российской Федерацией - для того, чтобы найти решение для своего народа. Это называется предательство", - сказал Шор по Skype РИА Новости.
Антиправительственные протесты в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 08:00
"Нам не нужна Европа!" Что началось в Молдавии
Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
В Кишиневе началась четвертая неделя протестов сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В сквере перед парламентом протестующие обустроили палаточный "Городок перемен".
Президент Молдавии Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, отмечала, что люди вправе выражать свою позицию путем протестов, однако она назвала организаторов акции "ворами и преступниками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране". Санду также упрекнула судей в затягивании судебного процесса по делу Шора.
Далеко не предел – лидер оппозиционной партии Шор о массовых протестах в стране - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
07:29
Лидер молдавской партии "Шор" спрогнозировал усиление протестов в стране
 
В миреИлан ШорМайя СандуМолдавияЕвросоюз
 
 
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