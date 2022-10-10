Руководство Молдавии тотально управляется извне, заявил лидер оппозиции
Лидер оппозиции Шор: нынешнее руководство Молдавии тотально управляется извне
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС)
© Sputnik / Родион Прока
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС). Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Нынешнее руководство Молдавии управляется извне, такое мнение выразил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
"Оно (вмешательство) не какое-то - оно прямое, к сожалению. Это сейчас видно невооруженным глазом. Сегодня Молдавия управляется тотально и полностью извне. По сути действующая власть выполняет строгие указания своих зарубежных кураторов. И у нее нет права ни на шаг влево – ни на шаг вправо. И это тоже является большой проблемой. Не может президент страны, народ которого скоро столкнется с голодом и холодом, слушать своих западных идеологов и не вести переговоры со стратегическим партнером - Российской Федерацией - для того, чтобы найти решение для своего народа. Это называется предательство", - сказал Шор по Skype РИА Новости.
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Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
В Кишиневе началась четвертая неделя протестов сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В сквере перед парламентом протестующие обустроили палаточный "Городок перемен".
Президент Молдавии Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, отмечала, что люди вправе выражать свою позицию путем протестов, однако она назвала организаторов акции "ворами и преступниками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране". Санду также упрекнула судей в затягивании судебного процесса по делу Шора.